Luis Maximiano puede ser la llave para la llegada de Dani Cárdenas al Zaragoza

El Real Zaragoza, como ha hecho a lo largo de todo el verano, tiene en Dani Cárdenas a su gran objetivo para la portería, tal y como ya contó este diario, una idea que solo aparcó cuando estuvo a punto de fichar a Andrés Fernández, que dio la espantada para irse al Almería a mediados de julio porque por entonces el meta catalán era un objetivo inalcanzable puesto que el Rayo Vallecano pedía traspaso.

El paso del tiempo ha flexibilizado mucho o del todo la visión del club rayista, que ya accede a una cesión, como fue desde el primer instante la negociación presentada por Txema Indias, director deportivo zaragocista, pero que quiere tener amarrado a un sustituto antes. Luis Maximiano, al que el Almería busca acomodo durante todo el verano, apunta a ser el elegido para llegar a Vallecas y abrir la puerta a la salida de Dani, con destino a Zaragoza, claro está.

El gran interés del Rayo en Luis Maximiano, desvelado por La Voz de Almería, podría solucionar la ecuación de la portería franjirroja para que Dani Cárdenas pueda llegar al conjunto aragonés. El meta nacido en Terrassa tiene decidido desde el final de la temporada pasada salir del Rayo y, tras apurar algunas opciones en Primera (Levante, Valencia o Elche) que ya se cayeron, por lo que hace días que no vislumbra la opción de seguir en la élite, ya tiene asumido que va a jugar en la categoría de plata, en la que logró un ascenso con el conjunto granota, y está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que la ficha que tiene encaje en los parámetros económicos del Zaragoza, ya que el Rayo no quiere pagar una parte de la misma. A Cárdenas le quedan dos años de contrato en Vallecas y llegaría a préstamo al Zaragoza.

Luis Maximiano ha sido uno de los descartes del Almería desde el principio del verano y tiene que salir en la semana que queda de mercado, pero el destino deseado por el portugués siempre ha estado en Primera, porque además sus emolumentos son inviables para la mayoría de los clubs de Segunda. Ha estado en la agenda de Valencia, Elche, Levante, Oviedo, además de alguna opción en Catar, pero ahora el Rayo es la posibilidad más latente, casi la única. Cárdenas, por su parte, ha empezado de suplente en la Liga y en la Conference League y sabe que debe salir, además de querer hacerlo.

El Rayo Vallecano tiene ahora mismo para la portería a Augusto Batalla, fijo en la mayoría de la pasada temporada y en el comienzo de la actual, Juanpe y Adrián, a caballo entre el filial y el primer equipo. Cárdenas, de 28 años, solo ha jugado 15 partidos oficiales en el Rayo en dos años y quiere recuperar el protagonismo que tuvo en el Levante, donde se formó tras llegar en el filial, el Atlético Levante, después de pasar por las canteras del Espanyol y el Barcelona.

Jugó en Primera en el cuadro granota, en la 21-22, y fue indiscutible en la 22-23 en la categoría de plata, logrando el ascenso y donde su alto nivel le dio para dar el salto al Rayo, donde no ha tenido el protagonismo esperado, ni con Francisco ni con Íñigo Pérez, y eso que el club vallecano pagó un millón de euros por el 50% de sus derechos en el verano de 2023.