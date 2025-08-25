Real Zaragoza
El Real Zaragoza hace un último intento por Akouokou
El club intenta convencer al mediocentro, que será reintegrado a la plantilla del Olympique si no fructifica su préstamo al conjunto aragonés
Paul Akouokou vuelve a escena. El Real Zaragoza ha acometido, en las últimas horas, un nuevo intento destinado a convencer al mediocentro marfileño del Olympique de Lyon, reticente hasta ahora a recalar en la Segunda División española.
Según publica Le Progress, el club aragonés ha vuelto a la carga en busca de un futbolista que considera capital en el nuevo proyecto. Akouokou es ese pivote defensivo, con poderío físico y gran despliegue que el Zaragoza ptetende incorporar antes del final del mercado. Con él, Gabi lograría ese centrocampista posicional que volvió a reclamar el pasado sábado al término del encuentro ante el Andorra.
Si el Zaragoza tampoco consigue persuadir al centrocampista, Akouokou sería, según la misma publicación, reintegrado a la plantilla del conjunto francés, que ya le ha trasladado en numerosas ocasiones que está dispuesto a facilitar su salida, incluso asumiendo la mayor parte del más de un millón de euros netos que percibe de salario. Eso sí, siempre sería a través de un préstamo (el marfileño acaba contrato en 2027) y nunca a través de una rescisión que el club galo entiende que sería demasiado costosa.
