Adrián Liso, Clemente, Aguado y la casuística desconcertante del Real Zaragoza

El pasado 25 de julio, este diario publicó una entrevista con Adrián Liso, por entonces ya oficialmente futbolista del Getafe, donde llegó cedido por el Real Zaragoza hasta junio de 2026 con una opción de compra por unos 3 millones de euros por el 50% de sus derechos a favor del conjunto madrileño. El titular de aquella conversación fue el siguiente: “Lloraba casi en cada entrenamiento, el fútbol me hacía sufrir y toqué fondo”. Liso fue la moneda de cambio que la SAD utilizó para fichar a Gabi Fernández en marzo pasado, el precio que el Getafe exigió para dar el visto bueno a la operación.

En el tránsito de los 19 a los 20 años, el canterano había pasado una temporada compleja, en la que todos, él mismo también, esperaban mucho y fue mucho menos. La consecuencia, la pérdida de la titularidad, de la confianza futbolística y mental en sí mismo y la visita al psicólogo en busca de soluciones. Este lunes, Liso firmó un doblete en Primera, los tantos de la victoria de su equipo en el Pizjuán. Ahora mismo es pichichi de Primera junto a Mbappé y Buchanan, del Villarreal. Ha hecho tres goles en dos jornadas, las de su debut en la élite.

Enrique Clemente estuvo cedido la pasada campaña en el Real Zaragoza por Las Palmas. Disputó 20 partidos, 15 de titular, con errores individuales importantes y un rendimiento bajo con algún episodio tormentoso. Este verano regresó a su club de origen, donde ha sido de la partida en el lateral izquierdo las dos jornadas disputadas hasta ahora en un recién descendido, uno de los aspirantes al ascenso. Ayer, en Córdoba, en la recta final del encuentro, Clemente recogió un balón en su campo, realizó una conducción de zurda llena de calidad, eliminó todas las líneas del rival de sopetón, mostró potencia para mantener la ventaja cruzándose todo el campo a la carrera, se plantó delante del portero y lo batió. Era el 0-3.

El fin de semana, en el Metropolitano, Marc Aguado también fue titular para Eder Sarabia, su entrenador fetiche. También en Primera, el centrocampista está siendo indiscutible en el once inicial en el arranque de Liga. Sumó un punto ante el Atlético llevando la manija del Elche, puesto clave para el buen funcionamiento de un equipo.

A Adrián Liso, a Clemente y a Marc Aguado no les fue bien la temporada pasada en el Real Zaragoza en Segunda. Ni a ellos ni a nadie. Por el primero, la SAD accedió a un trueque con el que cedía el control sobre su futuro (la llegada de Gabi supuso la permanencia, una conquista de incalculable valor económico pero que conllevó la pérdida de un activo deportivo). De Clemente nadie más quiso saber nada. Al club tampoco le importó que Aguado se marchara en un canje por Guti en el último mercado de invierno.

Ninguno de los tres triunfó en el Real Zaragoza y, por el momento, les está yendo bien en sus nuevos destinos. No son los únicos casos, sí los más cercanos en el tiempo. Jugar en el Real Zaragoza contemporáneo es muy difícil y no tendría por qué serlo. Es un club magnífico, con una historia rica, toda una ciudad extraordinaria detrás, volcada con el fútbol y con una pasión impresionante por su equipo.

Sin embargo, este Zaragoza engulle personas, como le sucedió a Liso o a Clemente la temporada pasada, y proyectos a una velocidad increíble. En otros contextos, los mismos futbolistas dan lo mejor de sí, rodeados también de mejores futbolistas y mejores entrenadores. Con un factor determinante que lo cambia todo: con mucha más confianza en sí mismos y del resto hacia ellos. Con la cabeza en el sitio y limpia, el fútbol fluye de otra manera.

El Real Zaragoza cumple trece temporadas consecutivas en Segunda y todavía nadie ha encontrado el camino de salida hacia Primera. Mientras tanto, los vientos a favor se convierten muchas veces en cargas pesadísimas, las sumas en restas y los activos en problemas. Para escapar de este infierno, además de hacer plantillas globales de más calidad, el componente más decisivo de cuantos influyen en la ecuación, pero no el único, el Real Zaragoza deberá obligatoriamente dar con la fórmula para que los próximos Lisos, Aguados y Clementes sean Liso, Aguado y Clemente en su mejor versión aquí, no fuera de aquí.

Estamos delante de una casuística desconcertante, pero elemento determinante para resolver este jeroglífico sin salida desde hace más de una década y al que la SAD y sus dirigentes deben dedicar profesionales, tiempo, ideas, gestión y planes certeros en busca de respuestas y soluciones definitivas.