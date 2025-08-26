Dani Cárdenas ya está a un paso del Real Zaragoza

La ha peleado durante la mayor parte del verano el Real Zaragoza la cesión de Dani Cárdenas y a 7 días del final del mercado, previsto para la medianoche del próximo lunes, el club aragonés ya se encuentra a un paso de hacerse con el meta catalán, ya que la operación, en forma de cesión, como siempre fue la intención de la entidad zaragocista, en una operación adelantada por este diario, está muy encaminada.

El Rayo Vallecano está a un paso ya de aceptar la cesión, en la que el portero también ha hecho un esfuerzo para encajar los parámetros de su ficha a la realidad del Zaragoza, y la aceleración de las negociaciones para la llegada e Luis Maximiano a Vallecas es la otra pieza para que el puzzle se termine de encajar. En todo caso, todo apunta a que el desenlace será ya tras el partido de Conference League ante el Neman del jueves.

Ahora mismo, si no hay cambio de planes, Cárdenas será el guardameta del Zaragoza, con un rol protagonista y para hacer pareja con Adrián Rodríguez, cedido por el Alavés y que ha sido titular en las dos primeras jornadas de Liga. El Zaragoza, que sabía desde el principio del verano el deseo de Poussin de salir (ya firmó hace dos emanas por el Red Stars galo) siempre ha tenido como objetivo fichar a dos arqueros, iniciando muchas gestiones (Mariño, Guilherme, Iturbe...), pero en su lista de opciones Cárdenas ha ocupado en todo momento un lugar preferente.

Por eso a mediados de julio le presentó al Rayo una oferta de cesión y el club de Vallecas no accedió, pidiendo en un primer momento un traspaso y si se marchaba a préstamo con la única idea de que el Zaragoza asumiese toda la ficha. Así, Txema Indias miró hacia Andrés Fernández, que dio la espantada para irse al Almería y desde ese momento a opción más trabajada ha sido la de Cárdenas. El meta catalán, que quería esperar a un Primera (Levante, Valencia, Espanyol o Elche lo tuvieron en la agenda) vio que no iban a abrirse esas vías y apostó por la categoría de plata y por el Zaragoza, pero el Rayo ha esperado a tener un sustituto para abrirle la puerta.

A la espera de la llegada de Luis Maximiano, el Rayo Vallecano tiene ahora mismo para la portería a Augusto Batalla, fijo en la mayoría de la pasada temporada y en el comienzo de la actual, Juanpe y Adrián, a caballo entre el filial y el primer equipo. Cárdenas, de 28 años, solo ha jugado 15 partidos oficiales en el Rayo en dos años y quiere recuperar el protagonismo que tuvo en el Levante, donde se formó tras llegar en el filial, el Atlético Levante, después de pasar por las canteras del Espanyol y el Barcelona.

Jugó en Primera en el cuadro granota, en la 21-22, y fue indiscutible en la 22-23 en la categoría de plata, logrando el ascenso y donde su alto nivel le dio para dar el salto al Rayo, donde no ha tenido el protagonismo esperado, ni con Francisco ni con Íñigo Pérez, y eso que el club vallecano pagó un millón de euros por el 50% de sus derechos en el verano de 2023.