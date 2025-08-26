Enrique Clemente emula a Maradona y firma un golazo histórico con Las Palmas

La segunda jornada de la Liga Hypermotion ha dejado un momento inolvidable para los aficionados al fútbol: el golazo histórico de Enrique Clemente, ex jugador del Real Zaragoza, que emulando a Maradona recorrió el campo de área a área para firmar el 0-3 de la UD Las Palmas en su partido ante el Córdoba.

Todo sucedió este lunes en el Nuevo Arcángel, donde los canarios ejercían de visitantes. El encuentro terminó con victoria por 1-3, que supuso el primer +3 de la temporada para el conjunto isleño,pero el recuerdo imborrable fue el tanto de Clemente, que muchos ya señalan como uno de los mejores de la temporada en Segunda División, y más aún viniendo de un defensa.

El jugador cruzó el campo dejando atrás a cuantos rivales salieron a su paso y superando a la endeble defensa cordobesa. El tanto, de bella factura, evocó inevitablemente al mítico gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 contra Inglaterra, como destacaron algunos aficionados en redes sociales. Un tanto que está considerado como 'el mejor gol del siglo'.

El momento de gloria de Clemente

Enrique Clemente recibió el balón en el costado izquierdo de la defensa. Tras una breve pausa, arrancó con potencia y dejó atrás a sus dos primeros rivales. Superó a un tercero y, a toda velocidad, se abrió paso por la zaga del Córdoba. En apenas seis segundos, se plantó solo ante el portero Carlos Marín y lo batió con un certero disparo cruzado.

La celebración estuvo a la altura de la hazaña. Clemente se lanzó al césped con los puños en alto, mientras todo el banquillo de Las Palmas corría a abrazarlo.

Vaya potencia Enrique Clemente.



Clemente, canterano del Real Zaragoza, regresó al club aragonés en la temporada 2024-2025 cedido por la UD Las Palmas hasta junio de 2025. El defensa, que ya había debutado en 2019 con el primer equipo blanquillo, volvió entonces con la ilusión de consolidarse en esta segunda etapa. Sin embargo, este curso ha regresado al equipo isleño, donde ahora ha escrito una de las páginas más brillantes de su carrera.