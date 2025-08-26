El Mirandés, más que probable destino para Alberto Marí

El Valencia, que la pasada temporada cedió a Alberto Marí al Real Zaragoza, está ya a un paso de encontrarle acomodo al delantero alicantino, que salvo giro absoluto de los acontecimientos será rival zaragocista en esta temporada. Y es que el Mirandés, en una negociación abrochada en la práctica, se hará con el punta, aunque antes este va a renovar un año más por el Valencia.

Marí tenía contrato hasta 2026 y no contaba para Corberán, técnico valencianista, y va a prorrogar hasta junio de 2027 su vínculo para marcharse a Anduva. En el Real Zaragoza, a donde llegó cedido sin opción de compra sobre la bocina del mercado de fichajes del pasado verano, no tuvo el rendimiento esperado, jugando en 27 partidos de Liga (690 minutos) y dos de Copa (151), anotando dos dianas en el campeonato liguero y otra en el torneo del KO.

Con Víctor empezó de titular, pero pronto perdió el sitio y el resto de la temporada, con Ramírez y Gabi, fue sobre todo un recurso de urgencia para buscar el gol en los momentos finales, donde anotó tantos decisivos en Granada, que sirvó para empatar o sobre todo ante el Cartagena, que supuso el 2-2 y antesala del tanto de Dani Gómez que trajo la victoria que prácticamente supuso la permanencia, cerrada ante el Deportivo una semana después.