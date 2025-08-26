El Mirandés, más que probable destino para Alberto Marí

Marí, tras anotar el gol ante el Cartagena que supuso el 2-2.

Marí, tras anotar el gol ante el Cartagena que supuso el 2-2. / LAURA TRIVES

Santiago Valero

Santiago Valero

El Valencia, que la pasada temporada cedió a Alberto Marí al Real Zaragoza, está ya a un paso de encontrarle acomodo al delantero alicantino, que salvo giro absoluto de los acontecimientos será rival zaragocista en esta temporada. Y es que el Mirandés, en una negociación abrochada en la práctica, se hará con el punta, aunque antes este va a renovar un año más por el Valencia.

Marí tenía contrato hasta 2026 y no contaba para Corberán, técnico valencianista, y va a prorrogar hasta junio de 2027 su vínculo para marcharse a Anduva. En el Real Zaragoza, a donde llegó cedido sin opción de compra sobre la bocina del mercado de fichajes del pasado verano, no tuvo el rendimiento esperado, jugando en 27 partidos de Liga (690 minutos) y dos de Copa (151), anotando dos dianas en el campeonato liguero y otra en el torneo del KO.

Con Víctor empezó de titular, pero pronto perdió el sitio y el resto de la temporada, con Ramírez y Gabi, fue sobre todo un recurso de urgencia para buscar el gol en los momentos finales, donde anotó tantos decisivos en Granada, que sirvó para empatar o sobre todo ante el Cartagena, que supuso el 2-2 y antesala del tanto de Dani Gómez que trajo la victoria que prácticamente supuso la permanencia, cerrada ante el Deportivo una semana después.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents