Calero se marcha traspasado a coste cero a la Cultural

Real Zaragoza y Cultural Leonesa han cerrado este martes el fichaje del lateral madrileño por el club leonés. La operación, ya en fase de intercambio de documentos, quedará definitivamente abrochada en las próximas horas y, de hecho, el futbolista tiene previsto llegar este miércoles a su nuevo destino, donde, en principio, tendrá un papel protagonista en el recién ascendido a Segunda División.

La negociación se ha acelerado en las últimas horas a pesar de la petición de un traspaso por parte del Zaragoza que llegó a poner en serio peligro el desenlace final de una operación que, tras el visto bueno de la propiedad esta misma tarde, ha quedado absolutamente cerrada salvo un improbable giro de los acontecimientos.

La Cultural, que tenía en Calero a su primer objetivo para el carril diestro de la zaga, rechazó cualquier pago de traspaso, si bien la salida de Calero es importante para el Zaragoza para liberar masa salarial, ya que el futbolista está en torno a 250.000 euros de ficha tras su compra el curso pasado al Cartagena por 300.000 más otros 100.000 por objetivos en un contrato por 3 años. Por eso, el Zaragoza quería obtener una cantidad de traspaso, ya que, si no, no liberaba esa parte de amortización. Finalmente, Calero se marcha traspasado a coste cero y firma por tres temporadas con un contrato que incluye el pago de determinadas cantidades al Zaragoza en función del cumplimiento de varios objetivos.

El jugador madrileño, que hace un par de semanas ni contemplaba su salida y de hecho aceptó ser uno de los capitanes de la plantilla, se marcha tras una sola temporada en el Zaragoza, que le abre la puerta de salida, ya que el director deportivo Txema Indias ya tendría su sustituto para el lateral diestro muy encarrilado.

El rendimiento de Calero en el Zaragoza no ha sido el esperado, con un protagonismo de más a menos. De hecho, el sábado pasado se tuvo que escuchar algunos pitos cuando jugó en el tramo final del partido ante el Andorra. Calero ha participado aunque no de titular, en los dos encuentros en esta temporada, ante el Sanse y el equipo andorrano, donde por ahora el rol de fijo en el once lo tiene Juan Sebastián.

Calero, que firmó hasta 2027 y le quedaban dos años, fue una de las apuestas más importantes la temporada pasada, donde el Zaragoza, en un fichaje muy de consenso de Víctor y Cordero, pagó 300.000 euros más objetivos por el lateral, que en el Cartagena había dado su mejor fútbol, sobre todo en una gran temporada 23-24. Empezó manteniendo ese nivel, con asistencias incluidas, pero fue bajando el tono y en la recta final del curso pasado ya no fue indiscutible con Gabi, que optó por Francho en el lateral diestro y que a Calero lo desplazó de forma puntual al izquierdo. Jugó 34 partidos, con 28 de inicio, y uno más en Copa, mientras que ante el Sanse disputó la última media hora y ante el Andorra los ocho minutos finales al salir por Radovanovic.