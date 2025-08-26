El Real Zaragoza pide a la Cultural traspaso por Iván Calero

La salida de Iván Calero rumbo a la Cultural Leonesa es una posibilidad muy real, aunque la negociación, una vez que el Real Zaragoza y el club leonés, recién ascendido a la categoría de plata, ya la han abierto, no está cerca de cerrarse. Ahora mismo, el cierre de este traspaso está en el alero por la petición de traspaso por parte zaragocista. La Cultural, que tiene en Calero a su primer objetivo para el carril diestro de la zaga, no puede pagar apenas dinero, ya que su límite va a ser de los más bajos de la categoría y el Zaragoza pide una cantidad similar, entre fijo y objetivos, a los 300.000 euros que pactó con el Cartagena hace un año, aunque en esa cifra con el Efesé también había bonus posteriores, unos 100.000 euros más.

En ese escollo está ahora la llegada de Calero a la Cultural, con todo acordado entre el jugador madrileño, que hace un par de semanas ni contemplaba su salida y de hecho aceptó ser uno de los capitanes de la plantilla, y el equipo leonés y con el Zaragoza, que ya tiene su sustituto para el lateral diestro muy encarrilado, ya habiendo dado luz verde a la despedida del jugador, que este martes se ha entrenado en la Ciudad Deportiva a la espera del acuerdo entre clubs. Con todo, una de las dos partes tendrá que ceder o llegar a un punto común, porque la idea es que la negociación no llegue a los últimos día sde un mercado que acaba el 1 de septiembre a la medianoche.

La salida de Calero es importante para el Zaragoza para liberar masa salarial, ya que el futbolista está en torno a 250.000 euros de ficha a los que hay que sumar los 100.000 euros de traspaso que computan por su compra el curso pasado, ya que firmó entonces por 3 años. Por eso, el Zaragoza quiere obtener una cantidad de traspaso, ya que, si no, no libera esa parte de amortización. La cesión no se ha contemplado por el momento.

Así, o la operación sale en las próximas 24 o 48 horas, o difícilmente saldrá, ya que la idea de la Cultural sería buscar una alternativa al defensa zaragocista, que la tiene, y Calero seguiría en la entidad blanquilla, donde su nivel el curso pasado no fue el esperado, con un protagonismo de más a menos y que el sábado pasado se tuvo que escuchar algunos pitos cuando jugó en el tramo final del partido ante el Andorra. Calero ha participado aunque no de titular, en los dos encuentros en esta temporada, ante el Sanse y el equipo andorrano, donde por ahora el rol de fijo en el once lo tiene Juan Sebastián.

Calero, que firmó hasta 2027 y le quedan dos años, fue una de las apuestas más importantes la temporada pasada, donde el Zaragoza, en un fichaje muy de consenso de Víctor y Cordero, pagó 300.000 euros más objetivos por el lateral, que en el Cartagena había dado su mejor fútbol, sobre todo en una gran temporada 23-24. Empezó manteniendo ese nivel, con asistencias incluidas, pero fue bajando el tono y en la recta final del curso pasado ya no fue indiscutible con Gabi, que optó por Francho en el lateral diestro y que a Calero lo desplazó de forma puntual al izquierdo. Jugó 34 partidos, con 28 de inicio, y uno más en Copa, mientras que ante el Sanse disputó la última media hora y ante el Andorra los ocho minutos finales al salir por Radovanovic.