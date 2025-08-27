Marcos Luna: "Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta"

Dos partidos, los dos de titilar, cuatro puntos de seis el Almería. Ha empezado bien…

Me estoy encontrando bien, la verdad es que muy contento desde el primer día que pisé la ciudad y el club, porque tuve un buen feeling y eso se ha visto reflejado en los partidos, que estoy jugando de inicio. Nos habría encantado hacer un pleno de puntos, pero es un comienzo positivo para el equipo. Ya en pretemporada me encontré muy cómodo, hacer todo el trabajo de preparación con el equipo es muy importante para cualquiera, porque así te nutres más de todo, encuentras antes esas sinergias con el resto, con el juego de los compañeros. con entender las ideas del míster, conoces antes el club y el entorno, consigues un rendimiento mucho mejor cuanto antes te nutres de todo eso.

Ha arrancado con esa confianza del míster, de Rubi

Tengo 22 años y estoy en época de aprender mucho, de ir progresando y, en ese sentido, Rubi es un entrenador superexperimentado que ha conseguido ascensos y que conoce bien la categoría y desde luego que me puede aportar muchas cosas.

El Almería siempre ha tenido en los últimos años mucho potencial económico, pero en esta temporada desde esa base fuerte se ha dado un giro, es un candidato desde potenciar el bloque.

Sí, puede ser, ya el año pasado estuvieron cerca de subir, porque se quedaron en el playoff y creo que ha habido un poco ese cambio de mentalidad en la dirección deportiva, priorizando fichar a gente joven, aunque también que conozcan la categoría, algo de veteranía, como Andrés Fernández, para buscar el primar el grupo compacto. Tenemos jugadores de calidad y si haces bien esa mezcla siendo un buen bloque pues es un plan muy bueno. Para nosotros el objetivo es el ascenso, no somos la única buena plantilla de Segunda, pero sabemos que la meta es estar en los puestos altos, si puede ser ente los dos mejores, genial y, si no, vía playoff.

"No fue una decisión fácil, porque llevaba toda la vida en el Zaragoza, desde muy pequeñito. Salió está oportunidad que yo juzgué buena, encontré una situación en el club que me invitaba a cogerla y tomé esa decisión con determinación"

Hace dos años estuvo cedido en el Real Unión seis meses, pero esta salida es diferente, ya que el billete para marcharse de su ciudad y del club de su vida es solo de ida. ¿Cómo ha llevado ese proceso de cambio?

No fue una decisión fácil, porque llevaba toda la vida en el Zaragoza, desde muy pequeñito, en el Alevín B entré ya, en el primer año que se podía, y era ya más de una década allí. Estás cómodo y bien en tu entorno de siempre, en tu club de siempre, pero el fútbol de hoy en día tiene esto, por situaciones muchas veces ajenas, por circunstancias que se dan o por oportunidades que surgen pues es muy difícil quedarte en un mismo equipo toda la vida. Salió está oportunidad que yo juzgué buena, encontré una situación en el club que me invitaba a cogerla y tomé esa decisión con determinación.

Lo que llama la atención en su caso es que renovó en enero y que se le presentó entonces como una bandera del proyecto y seis meses después se le traspasa por una cantidad no demasiado elevada y abriéndole la puerta. Desde fuera parece extraño.

Puedo entender esa visión de la gente, que vea esa renovación y esa salida en verano y no le cuadre. Mi idea renovando era conseguir consolidarme en el equipo, ser de los baluartes del proyecto, pero se quedó ahí la cosa. Parecía que de palabra pues sí, pero había situaciones que veía que no estaban cumpliendo con lo que decían.

¿A qué situaciones se refiere?

A no tener esa continuidad que yo esperaba, por decisiones también del entrenador, que consideraba que había otros jugadores que podían aportar más. Una vez que te toca no participar tanto, surge esa oportunidad y decides coger ese tren.

"No es que no me quisieran pero tampoco querían retenerme a toda costa pues prefería ir a un lugar donde apostaban fuerte por mí, con esa confianza del Almería… En absoluto hay un reproche hacia Gabi, cada entrenador busca lo que cree mejor para el equipo"

¿Gabi le transmitió que podía salir, que no iba a tener un rol protagonista?

No fue tanto así. Yo y mi agente fuimos a hablar con el director deportivo y le transmitimos que había surgido esta oportunidad, que el Zaragoza iba a ingresar una cantidad por mí. Y desde el primer momento no fue un queremos que te quedes, ni nada por el estilo. Cuando no notas esa confianza del club pues ves que te están abriendo la puerta y antes de quedarte en un sitio donde, no es que no me quisieran pero tampoco querían retenerme a toda costa, pues prefería ir a un lugar donde apostaban fuerte por mí, ya me quisieron en invierno, volvieron a por mí pese a que mi segunda vuelta no había sido tan buena como la primera, lo que demostraba esa confianza del Almería… Sentirte querido por un equipo y que apuesten tanto pues es muy importante y lo valoré mucho, por eso también me decidí.

¿Hay algún reproche hacia Gabi o a alguien del club? Jugó de lateral derecho muchos partidos Francho y usted estaba en el banquillo.

En absoluto. Cada entrenador busca lo que cree mejor para el equipo, para lograr victorias y apostó en esa época por otros. Podía parecer extraña en ese sentido la decisión, pero Francho tiene cualidades para jugar en banda, ya que posee recorrido, velocidad, resistencia…

Lo curioso es que se ha ido usted, rescindió Borge, ahora se va Calero. ¿Esperaba tanta revolución ahí?

Se han tomado muchas decisiones ahí y es una cosa del club, también han apostado fuerte por Juan (Sebastián), que lleva los dos partidos jugando y me alegro mucho por él. Con él he coincidido mucho en la base y es un gran lateral, un buen tipo, le he visto bien, teniendo en cuenta que prácticamente estaba debutando, porque antes de irse al Alcorcón había jugado muy poco en el primer equipo. Creo que somos dos laterales muy parecidos, en la cantera siempre nos comparaban, por ese perfil de jugadores con altura y recorrido, de llegar hasta línea de fondo y de ida y vuelta. Con Borge también había esa comparación, porque hemos ido los tres de la mano un poco hasta llegar al primer equipo, yo soy el más pequeño, luego Juan y Borge el mayor.

"¿Ocho canteranos en 13 meses? Es una cifra elevada, eso está claro. Cada jugador de los que hemos salido tiene sus circunstancias y sus oportunidades. Se ha visto una fuga más alta de lo normal y se está perdiendo un poco esa identidad"

Precisamente con la salida de Borge ya son ocho los jugadores procedentes de la cantera que en 13 meses han dejado el primer equipo.

Es una cifra de canteranos elevada, eso está claro. Cada jugador de los que hemos salido tiene sus circunstancias y sus oportunidades. Se ha visto una fuga más alta de lo normal cuando hace unos años la idea era retener un poco más a los jugadores, cuando se ponía a Francés, Azón y Francho como los estandartes del proyecto. Se está perdiendo un poco esa identidad, pero en esa Ciudad Deportiva salen jugadores de mucho nivel y van a seguir saliendo.

Estos días se está viendo a muchos exzaragocistas, como Liso y Clemente, aunque antes fueron otros, hacerlo muy bien en sus lugares de destino cuando aquí estaban mirados con lupa y no llegaban a ese nivel. ¿Esta camiseta y este entorno pesan?

A ver, salir del Zaragoza y rendir mejor... pues es verdad que lo estamos viendo últimamente en muchos casos, aunque creo que la explicación hay que buscarla en el momento del equipo. Las últimas temporadas no han sido buenas, peleando por no bajar y eso no puede ser en un club así y, cuando las cosas no salen y hay tantos cambios de entrenadores, es muy difícil sacar ese rendimiento mejor. La situación hace que los nervios aumenten en el vestuario, se generan ambientes negativos y el rendimiento global afecta al de cada uno. Es muchísimo más complicado lucir en un equipo al que le cuesta ganar o no tiene esa brillantez en el juego que hacerlo en un Getafe donde está Liso y que está en muy buena dinámica.

¿Qué le ha parecido el inicio de Liga del Zaragoza? La imagen ha podido ser mejor, pero al final son dos derrotas y cero de seis puntos ante dos recién ascendidos.

No es el comienzo esperado, claro está, porque sea el rival que sea quieres arrancar bien y sumar la primera victoria cuanto antes. Y que sean recién ascendidos no supone una facilidad mayor, porque en esta Segunda compiten todos y muy bien, luego esa condición influye pero solo hasta cierto punto. Creo que ha habido fases de los partidos en las que el Zaragoza ha merecido más, por ocasiones que no entraron y en esta categoría si no aprovechas las que tienes el rival lo va a hacer. Hay que dominar las áreas y, si no lo haces, por muchas cosas que hagas bien te penaliza muchísimo en el resultado.

¿Qué le parece el proyecto que está confeccionando el Zaragoza?

Creo que han seguido la línea de apostar por gente con experiencia en la categoría, por jugadores que vienen de equipos que estuvieron arriba, como Sebas Moyano, Pomares y Paulino en el Oviedo, Tachi en el Mirandés o Radovanovic aquí en el Almería. Han querido traer a gente contrastada, que sepan llevar las distintas situaciones que se den, que contagien al equipo del gen ganador con el que llegan. La idea que yo veo es intentar hacer un buen bloque y aprovechar arriba que tienen muy buen nivel y calidad.

Luna avanza con el balón en un partido. / LA VOZ DE ALMERÍA

¿Ve al Zaragoza como rival directo por subir del Almería?

Nunca se sabe, en todas las temporadas hay equipos que dan la sorpresa y están arriba y el Zaragoza ha fichado bien y. si logra hacer ese bloque compacto, pueden estarlo, pero no podemos olvidar que llevamos muchos años sufriendo por no bajar y tienen que ir muy paso a paso, buscar enlazar esa racha buena de partidos, dejar atrás los fantasmas del pasado e ir construyendo poco a poco. ¿Si pueden luchar por llegar al playoff? Podría ser, claro, pero sin mirar a largo plazo. Es un poco el mensaje que se ha dado desde el club estos meses. Todo el mundo quiere ver al Zaragoza luchando por recuperar su sitio, yo también, pero hay que ser realistas, que hemos estado mucho más cerca de caer a Primera RFEF que de regresar a la élite. Se trata de estar con los pies en el suelo, de sacar puntos y ver en el tramo final por qué objetivo luchas.

"Verte peleando por no bajar cuando la idea es subir es duro para todos y además empezar la temporada con malos resultados cuando vienes de otra tan dura pues no hace que la grada consiga cambiar el chip. Y eso se traduce en esos ambientes que afectan al jugador"

El otro día Guti decía que no le gustaba escuchar los ‘runrunes’ de la grada, poniendo el énfasis en las reacciones de la afición con algunos compañeros. ¿Hasta qué punto cree que la afición tiene que asumir esa realidad que toca?

Es que es difícil la situación, ya que la gente lleva muchos, demasiados, años viendo al Zaragoza en una situación en la que no quieren que esté. Verte peleando por no bajar cuando la idea es subir es duro para todos y además empezar la temporada con malos resultados cuando vienes de otra tan dura pues no hace que la grada consiga cambiar el chip. Y eso se traduce en esos ambientes que afectan al jugador, aunque tienes que intentar abstraerte lo que pasa fuera, pero es humano escuchar todo y, aunque hay gente veterana que puede llevar bien esa situación, a los más jóvenes sí les puede afectar ese ruido que se genera en el estadio cuando las cosas no salen bien.

Con 22 años, recién dejado el hogar y con contrato en el Almería hasta 2030, ¿cómo está la puerta de su regreso?

A mí me gustaría volver algún día, claro, es el club en el que me he criado, del que voy a seguir siendo de corazón, al que voy a ver todos los partidos como un aficionado más para desear que gane, menos cuando juguemos contra ellos, obviamente. La puerta siempre está, aunque a corto plazo no la vea, por razones obvias, por esa confianza que me han dado aquí. El día de mañana claro que lo veré con buenos ojos, espero que el Zaragoza más pronto que tarde logre volver a Primera y si logra eso será un club más que atractivo, la ciudad se volcaría, la afición, el nuevo estadio… todo será espectacular.

¿Dónde se pone Marcos Luna el techo?

En seguir mejorando y progresando sin detenerme, he llegado al Almería con toda la ilusión y quiero disputar muchos partidos, dar mi máximo nivel lograr ese objetivo de subir y el año que viene poder jugar en Primera, ese es el objetivo más a corto plazo, lo que busco a nivel personal y colectivo.