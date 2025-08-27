El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral

El Real Zaragoza, que va a hacer oficial este miércoles el traspaso de Iván Calero a la Cultural Leonesa, lleva semanas muy pendiente de la situación en el Villarreal de Adrià Altimira por si tenía que llegar un refuerzo en el lateral derecho, situación que se ha dado con la salida del madrileño y ahora, con la necesidad de buscar un recambio, puede acelerar la llegada del defensor barcelonés, al que Txema Indias conoce bien porque lo llevó la temporada pasada para jugar en el Leganés en la élite. De momento, el Zaragoza tiene estudiada la situación, a la espera de lanzarse a por el lateral, que podría ser el refuerzo en ese costado.

Altimira ya sabe de boca del Villarreal que debe buscarse equipo en estos últimos días demercado y en ello está, con la prioridad de encontrar un acomodo en Primera que es difícil en estos momentos. El submarino, donde se esperan unos último días de mercado agitados si se produce, como parece, el traspaso de Yeremy Pino al Crystal Palace, tiene para el lateral derecho a Foyth, Mouriño, que pueden jugar ambos de centrales, además del canterano Pau Navarro, pudiendo llegar también un refuerzo en esa zona, donde Marcelino no cuenta con el defensa barcelonés.

El Villarreal, donde le queda un año de contrato, no se plantea una cesión lógicamente y buscará un acuerdo de traspaso lo más beneficioso posible, solo contemplando al final un pacto a coste cero por objetivos o una rescisión si el futbolista perdona alguna de las cantidades, que son los escenarios en los que el Zaragoza puede alcanzar el objetivo de un futbolista muy del agrado de Indias y que es lateral profundo y de nivel que cubriría las necesidades del equipo tras la salida de Calero. Con todo, la posible llegada de Altimira habrá que esperarla a las últimas horas del mercado, ya que el futbolista quiere apurar vías en Primera, no sencillas en todo caso.

Altimira, de 23 años, se formó en la cantera del Barcelona hasta juveniles para marcharse a Croacia, al NK Lokomotiva, y firmar en 2020 por el Melilla en Segunda B y un año más tade en el Andorra, ya en Primera RFEF y siendo decisivo en el ascenso del cuadro adorrano en un equipo que entrenaba Eder Sarabia y en el que estaba el exzaragocista Marc Aguado. Con la carta de libertad en el verano de 2023 firmó en 2023 por el Villarreal por una temporada, estando en el curso 23-24 a caballo entre el filial (27 partidos), en Segunda, y el primer equipo (11) y dos más opcionales para que esa prórroga se activase el curso pasado y se marchase al Leganés, jugando en 22 partidos de Primera con 19 de titular, para regresar al cuadro castellonense este verano.