Decisión final con Francés en el Girona

No ha comenzado jugando en las dos primeras jornadas de Liga con el Girona Alejandro Francés, ni un minuto en las derrotas ante el Rayo Vallecano (1-3) y Villarreal (5-0), dos resultados dolorosos que han convertido al equipo catalán dirigido por Míchel en casi un polvorín en el que lo único que parece seguro es que el entrenador madrileño, artífice hace dos temporadas de la clasificación para la Champions que disputó en la pasada, va a seguir en el banquillo. Francés, ahora mismo, apunta a seguir en el club, ya que, aunque no se puede descartar una cesión en estos días, ni el propio Girona ni el jugador están convencidos de ese préstamo por una temporada. El zaragozano tiene contrato hasta 2029

Si tiene que salir, eso sí, candidatos no le faltan. El Alavés, el Celta y el Elche están muy interesados en su cesión, mientras que también tiene alguna vía en el extranjero. Otras vías, como volver a Segunda, están descartadas ahora mismo. Si sale, lo hará a la élite. Al menos en España

En el caso del Alavés, club que ya lo quiso fichar el año pasado antes de que lo hiciera el Girona, ya que es una debilidad de su director deportivo, Sergio Fernández, el cierre de la defensa tras la llegada de Jon Pachecho está pendiente de la difícil salida de Nikola Maras, zaguero en el que pensó Txema Indias para el Zaragoza. Al serbio le quedan dos años de contrato y de momento el acuerdo ara su rescisión está lejano, lo que hio que el club aragonés hace días que aparcara su opción.

Elche y Celta también contemplan la vía de Francés para cerrar sus defensas en esta recta final del mercado con un jugador que puede moverse tanto de central como de lateral derecho, posición en la que lo ha hecho más en el Girona, en la gran mayoría de partidos de hecho. El club catalán firmó al defensa en julio del año pasado por 3,5 millones fijos y otro medio millón por objetivos y en su primera temporada disputó 18 partidos de Liga, 6 de Champions y uno de Copa, 25 encuentros en total, 19 de ellos de inicio, 1.700 minutos en un año de aprendizaje para el defensa.

Francés, una de las joyas de la cantera, internacional sub-21 en 19 partidos, jugó en 123 encuentros en Segunda, más cuatro de Copa con el equipo zaragocista, con el que debutó en Socuéllamos, en la 19-20, con Víctor Fernández de entrenador.