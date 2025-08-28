Iván Azón está de nuevo en Inglaterra para cerrar, esta vez sí, su cesión al Ipswich

Iván Azón, en el enésimo giro de los acontecimientos en su verano, vuelve a estar a un paso de jugar esta temporada en el Ipswich. El canterano del Real Zaragoza está de nuevo en Inglaterra una vez que el club de la Championship (Segunda División inglesa) y el Como han acordado su cesión por una temporada.

El préstamo, a falta de saber los detalles económicos exactos, se producirá en unas condiciones muy similares a las que se iba a producir hace unas semanas. Los británicos pagarán una cantidad por la cesión y tendrán una opción de compra por el jugador, que será obligatoria en caso de ascenso.

Esta es la segunda vez que Azón viaja a Inglaterra. Hace dos semanas, el exzaragocista ya estuvo allí cuando el acuerdo parecía hecho, pero unas palabras del técnico del Piswich, Kieran McKenna, confirmaron que se había roto la cesión. Al delantero no le quedó más remedio que volver al país transalpino e incluso estuvo convocado (aunque no jugó) en el debut del Como en la Liga Italiana.

En las últimas horas, habían surgido fuertes rumores que apuntaban que Azón podía firmar por el Getafe. También estaba pendiente de su situación el Valencia, que lo tenía en cartera como una opción si el fichaje de Sadiq no se confirmaba. Pero, finalmente, el canterano del Real Zaragoza proseguirá con su carrera en Inglaterra.