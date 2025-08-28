Keidi Bare vuelve al grupo, pero no jugará contra el Castellón

Casi un mes después de su esguince de rodilla en Tarazona, Keidi Bare ha vuelto a entrenarse con el grupo. El albanés, que hoy cumple 28 años, ha completado todo el trabajo de este jueves al mismo ritmo que sus compañeros en una sesión, eso sí, de un menor ritmo tal y como suele ser dos días antes de partido. A pesar de la gran noticia que supone su vuelta para un Real Zaragoza con problemas en el centro del campo, Keidi Bare no estará todavía disponible para jugar en Castellón.

El mediocentro sufrió el pasado 2 de agosto en el tercer encuentro de pretemporada lo que al principio parecía solo un golpe. Pero lo que parecía cuestión de días, y aunque el club en ningún momento hizo oficial el parte médico del jugador, se convirtió en un esguince de rodilla que le va a tener más de un mes parado. Sin embargo, después de una primera temporada marcada por las lesiones, parece que ahora el albanés vuelve a ver la luz y , si no hay contratiempos en su recuperación, podrá entrar en la lista para el duelo ante el Valladolid.

La otra sorpresa del entrenamiento fue la presencia de Calero, apartado del grupo, tras volver de León y frustrarse por el momento su fichaje por la 'Cultu' por un desacuerdo económico. No estuvieron los lesionados Tachi, al que le faltan un par de semanas para recuperarse de su lesión muscular, Kosa ni Tasende. A estos dos últimos no se les espera hasta dentro de un par de meses para regresar.

En la sesión de este jueves, Gabi volvió a contar con los mismos canteranos que han estado toda esta semana con el primer equipo: los metas Obón y Calavia y los jugadores de campo Jaime Sánchez, Saidu, Barrachina y Pinilla.