Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Zaragoza

Ander Herrera: "El Zaragoza tiene un problema de arraigo"

El exfutbolista del equipo blanquillo opina respecto a la situación del organigrama del club y no descarta un posible regreso

Ander Herrera en el podcast 'Tengo un Plan'

Ander Herrera en el podcast 'Tengo un Plan' / SERVICIO ESPECIAL

Carmen Carnicer

Zaragoza

El exjugador del Real Zaragoza, Ander Herrera, ha participado en una entrevista para el podcast Tengo un plan. El centrocampista ha hablado sobre cómo es la vida de un futbolista profesional incluyendo entrenamientos, mentalidad e incluso salarios. Tras contar su trayectoria, con todos los detalles posibles, le han preguntado por su retirada y si el Real Zaragoza entraría en sus planes a lo que la declaración más inesperada ha sido que para él, "el problema del club es que no tiene arraigo".

Herrera no pone en duda la profesionalidad ni la honestidad del club, pero que el organigrama no cuente con ningún integrante de la capital aragonesa le supone una reacción negativa. El aragonés ha admitido estar "con el corazón roto por cómo se han dado las circunstancias" respecto a las distintas situaciones que ha vivido en relación a su vuelta, pero ha destacado que el Real Zaragoza "es el escudo y está por encima de todas las personas" que lo componen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents