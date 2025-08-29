La Cultural no se plantea de momento renunciar a Calero

La Cultural Leonesa no tiene previsto, al menos de momento, renunciar a Iván Calero. El club leonés está por la labor de seguir esperando al lateral madrileño, con el que tiene todo acordado desde hace tiempo, con la confianza en que en las próximas horas el jugador y el Real Zaragoza lleguen a un acuerdo que permita su desvinculación total. Acto seguido, Calero emprenderá camino, por segunda vez, hacia León, desde donde tuvo que regresar el pasado miércoles ya de madrugada por discrepancias económicas.

A estas horas, Calero sigue siendo jugador del Zaragoza. El defensa, que se ha ejercitado aparte del grupo por segundo día consecutivo, no está dispuesto a renunciar a la cantidad correspondiente a la nómina de este mes de agosto y una prima por partidos jugados. El Zaragoza no está por la labor de asumir ese pago y la Cultural, que tiene cerrado un traspaso a coste cero más objetivos por tres temporadas, ya ha dejado claro que no acometerá ahora pago alguno ni se hará cargo de esa cantidad adeudada por el Zaragoza. O de parte de ella.

A expensas de encontrar la fórmula que derive en un acuerdo para su salida, el futbolista sigue siendo objetivo prioritario para la Cultural, resignada a no poder contar con el lateral derecho en el partido que este viernes le enfrentará al Sporting en la tercera jornada del campeonato. Pero la entidad leonesa, que sí se llegó a plantearse romper definitivamente la operación, ha decidido seguir esperando. Al menos por ahora.

De este modo, todo apunta a que Calero acabará siendo jugador de la Cultural, eso sí, salvo que el propio futbolista cambie de opinión y decida seguir en Zaragoza, donde le restan dos años de contrato. Algo que, en todo caso, parece ahora muy poco factible.

Este viernes, Gabi Fernández, entrenador del Zaragoza, ha reconocido que Calero "nos pidió tiempo para resolver su situación" y que "lo tiene medio cerrado con un equipo de la categoría, quedan unos flecos por resolver y no sé cuánto tardará".