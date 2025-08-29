El entrenador del Ipswich sobre Azón: "Estamos emocionados de tener a Iván aquí y es un jugador que ha estado en nuestro radar por un tiempo"

El entrenador del club de la Championship (Segunda División inglesa), Kieran McKenna, ha hablado sobre la llegada del jugador en la rueda de prensa: "Estamos emocionados de tener a Iván aquí y es un jugador que ha estado en nuestro radar por un tiempo", a lo que añade: "Creemos que disfrutará de las cualidades de la división y es un jugador que jugará con todo su corazón".

Iván Azón ha firmado por una temporada en el Ipswich en calidad de cedido, los británicos han pagado una cantidad por la cesión y contarán con opción a compra, que será obligatoria en caso de ascenso. Esta es la segunda vez que Azón viaja a Inglaterra, el exzaragocista ya estuvo allí cuando el acuerdo parecía hecho, pero unas palabras del técnico del Piswich, Kieran McKenna, confirmaron que se había roto la cesión. Al delantero no le quedó más remedio que volver al país transalpino e incluso estuvo convocado (aunque no jugó) en el debut del Como en la Liga Italiana.