Gabi, ante el final del mercado para el Real Zaragoza: "Espero alguna sorpresa"

Puede, y sería más lógico, que todo sea una fachada, pero Gabi Fernández está tranquilo. No se le vio demasiado preocupado ni porque su Real Zaragoza haya perdido los dos primeros partidos de la temporada ni porque a cuatro días del cierre del mercado de fichajes el equipo esté todavía a medio hacer. Con respecto a esto último, lo de llegar a final de agosto con mucho que hacer en las oficinas, se mostró resignado: "Ya lo sabíamos".

Profundizando en la recta final del mercado, Gabi dijo que "espero que lleguen las piezas que nos faltan. El lunes podremos hacer una radiografía de la plantilla. No estoy preocupado, la semana que viene haremos una valoración conjunta". Al revés, el entrenador del Real Zaragoza pareció confiar en que Txema Indias pueda cumplir sus deseos: "Necesitamos un portero y un mediocentro, y si sale Bakis intentaremos traer un delantero o, si sale Calero, reforzaremos otras posiciones. En función de lo que salga, irán viniendo jugadores. Espero alguna sorpresa que nos ayude a seguir mejorando. Ojalá llegue a última hora. Suele salir gente de Primera que se queda sin sitio en sus equipos y esperemos que enganchemos alguna de estas opciones".

Enigmático se mostró el madrileño sobre la posible salida de futbolistas blanquillos y no descartó algún adiós inesperado. "El mercado está abierto para todos. Todos los jugadores que se quieran ir no tendrán problemas y les ayudaremos, siempre mirando por el interés del club. Si está el mercado abierto, las puertas están abiertas para todos".

El que está ya más fuera que dentro es Calero. "El final de su caso no lo sé. Pidió tiempo para resolver la situación. Lo tiene medio cerrado con un equipo de la categoría. Quedan unos flecos por resolver, pero no sé cuánto tardará", admitió el madrileño.

A pesar de que el mercado fue el tema estrella de la rueda de prensa previa al partido en Castellón, lo cierto es que las urgencias comienzan a apretar a un Real Zaragoza que todavía no ha puntuado. A pesar de ello, Gabi se mostró relajado, le quitó importancia al duelo e incluso sacó pecho del trabajo realizado. "Mañana es un partido más, para nada decisivo ni trascendental y mucho menos dramático. Estoy viendo trabajar a los chicos, la actitud que tienen. Somos el segundo equipo que más pisa área rival y que está en campo rival. Por el lado del equipo y el trabajo de los jugadores estoy tranquilo", valoró.

Cambios

Gabi, a pesar del mal inicio, trata de huir de los fantasmas del pasado y para eso pide hacer un análisis. "Debemos pensar en lo que ha pasado en el Real Zaragoza en 13 años y por qué jugadores no rinden aquí y fuera sí. Ha sido un problema de todos, jugadores, entrenadores, prensa, afición... Hay que cambiarlo. Los chicos se van encontrando más liberados, que irá relacionado con los resultados. Poco a poco limpiaremos cabezas y haremos un equipo nuevo con mentalidad diferente", valoró.

Para sumar el primer triunfo, el técnico tiene claro dónde tiene que mejorar su equipo. "Tenemos que ser más intensos en área rival, acertar una de las muchas ocasiones que estamos teniendo y, sobre todo, ser más contundentes en nuestra área, con muy poco nos hacen daño. Hemos de ser más contundentes en las dos áreas", indicó.

En Castellón, por las circunstancias debutará casi de manera obligada Insua, hasta ahora el último fichaje en llegar. "Es un jugador con mucho carisma y experiencia, conoce la categoría, tiene veteranía. A medida que vaya entrenando irá cogiendo el ritmo", dijo Gabi. El agujero lo tiene esta vez el entrenador en el lateral izquierdo por las bajas de Pomares y Tasende. "Puedo meter a Juan, a Saidu, jugar con línea de 5 con Radovanovic... Hay muchas alternativas que mañana veréis. Debemos competir e intentar sacar el mayor rendimiento de los jugadores que puedan hacerlo ahí"

El que, también por las circunstancias, puede volver al lateral es Francho Serrano. "De momento, es centrocampista, pero, evidentemente, me adaptaré a la plantilla y, si tiene que jugar de lateral derecho, el año pasado me gustó. Un jugador tan polivalente siempre es bueno para el equipo".

Por último Gabi habló de Bazdar y dio la impresión de que cuenta con él para toda la temporada: "Es un chico muy joven. El club hizo una apuesta muy importante, se echa la responsabilidad a la espalda y esa presión le puede pesar. Tiene los minutos que considero que nos puede ayudar. Tendrá más minutos, será titular en muchos partidos, y lo iremos viendo en función de lo que tengamos en plantilla y el rival", terminó el entrenador del Real Zaragoza.