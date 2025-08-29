Real Zaragoza
Pablo Insua, inscrito en La Liga
El central gallego podrá jugar contra el Castellón este sábado
El Real Zaragoza ha completado la inscripción en La Liga a nombre de Pablo Insua, por lo que obtiene la autorización para jugar este sábado frente al Castellón a las 21.30 horas. El zaguero tiene experiencia en Primera División, categoría que ha disputado con el Deportivo, el Leganés y el Huesca. Jugó en el equipo gallego hasta 2015, participando en 39 partidos en Segunda y 17 en Primera. Del 2015 al 2017 vistió la camiseta del Leganés, logrando el ascenso a la máxima categoría en el primer curso y con Txema Indias de director deportivo.
En la sesión de entrenamiento de hoy, Calero sigue trabajando separado del grupo y Keidi Bare, que volvió al campo el pasado jueves tras su esguince de rodilla, continúa ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros, pero todavía no está totalmente recuperado. Gabi ha comunicado en la rueda de prensa, que no cuenta con la convocatoria del albanés para el próximo enfrentamiento liguero.
