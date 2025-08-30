Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calero llega a un acuerdo con el Real Zaragoza y sella al fin su marcha a la Cultural

El club aragonés se guarda un porcentaje del jugador en caso de futura venta

Calero se ata las botas durante un entrenamiento del Zaragoza.

Calero se ata las botas durante un entrenamiento del Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Santiago Valero

Zaragoza

Ahora sí, se acabó. Iván Calero será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de la Cultural Leonesa para las tres próximas temporadas una vez que el madrileño y el Real Zaragoza han alcanzado al fin un acuerdo acerca de la cantidad económica que reclamaba al club aragonés en concepto de la nómina del mes de agosto y una prima por partidos jugados la pasada temporada.

La discrepancia económica, causante del regreso de Calero el pasado miércoles por la noche (ya de madrugada) de León, se habría solventado, entre otras vías, a través de la retención, por parte del Real Zaragoza, de parte de los derechos del defensa de cara a una futura venta a otro equipo.

Noticias relacionadas y más

De este modo, Calero se a la Cultural mediante un traspaso a coste cero más objetivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents