El Zaragoza viaja a Castellón con solo tres defensas del primer equipo

El Real Zaragoza ofreció la lista de convocados para el partido de esta noche (21.30 horas) en Castellón y solo hay tres defensas del primer equipo en la citación. Como era de esperar, Iván Calero no entró en la lista y ya tiene desenquistado el acuerdo con el club aragonés para salir traspasado rumbo a la Cultural Leonesa, por lo que su salida será oficial en las próximas horas.

La ausencia de Calero reduce aún más la cantidad de efectivos disponibles en defensa para el partido, correspondiente a la tercera jornada de Liga. Su baja por traspaso se une a la de los lesionados Kosa, Tachi y Tasende y a la del sancionado Pomares, lo que reduce a tres el número de defensas del primer equipo presentes en Castalia. Y entre ellos, además, estará Pablo Insua, recién llegado al equipo y con todos los números para formar en el once inicial.

Apenas 15 futbolistas del primer equipo viajan. Vuelve Paulino, ausente frente al Andorra por molestias musculares, pero no Keidi Bare a pesar de haber aparecido ya por el grupo. De este modo, la lista la integran los porteros Adrián, Obón y Calavia; Radovanovic, Juan Sebastián, Insua, Jaime Sánchez, Barrachina (defensas); Moya, Aketxe, Guti, Francho, Saidu, Moyano, Paulino, Valery y Pinilla (centrocampistas) y los delanteros Soberón, Bazdar, Pau Sans y Dani Gómez.

Bakis, como también estaba previsto, se queda en casa junto a Marcos Cuenca, ambos descartados y en busca de nuevo destinio.