Ager Aketxe deja el Real Zaragoza y se va a Malasia traspasado. Sorprendente noticia, tans solo horas después que el futbolista fuera titular en Castellón que acaba de dar a conocer el club aragonés. Avisó en rueda de prensa Gabi de que podía haber alguna salida inesperada y así ha sido. Acaba así una decepcionante etapa del futbolista vasco en la capital aragonesa tras ahber sido el fichaje estrella de los blanquillos la pasada campaña.

En concreto, Aketxe, a sus 31 años, jugará en el Johor DT. "Desde el Real Zaragoza damos las gracias a Aketxe por su profesionalidad y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa en su carrera", dice el club en el comunicado en el que se ha anunciado su traspaso. Aketxe llegó a Zaragoza la temporada pasada procedente de la SD Eibar y en esta etapa como blanquillo ha disputado 38 partidos en los que ha marcado dos goles y repartido tres asistencias. Hasta ahora había sido titular en dos de los tres encuentros ligueros.

Quizá ahora se entienden mejor las palabras del técnico zaragocista y quién sabe si la de Aketxe es la última salida sorpresa:"El mercado está abierto para todos. Todos los jugadores que se quieran ir no tendrán problemas y les ayudaremos, siempre mirando por el interés del club. Si está el mercado abierto, las puertas están abiertas para todos".

El adiós de Aketxe supone la salida de uno de los salarios más altos de la plantilla y ofrece a Txema Indias un soplo de aire fresco en el limite salarial y está por ver cómo utiliza ese recuerdo el director deportivo en lo que se auguran unas últimas horas de mercado apasionantes.