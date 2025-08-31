Los avisos de Gabi Fernández y las últimas horas de locura de Txema Indias

Al cierre del mercado de verano, previsto para la noche de este lunes 1 de septiembre, casi de madrugada para alargar el suspense hasta el último segundo del día, el Real Zaragoza llega tras un pobre inicio de Liga. El equipo aragonés sumó el primer punto de la temporada en Castellón gracias al gol de Dani Gómez y a las paradas de Adri Rodríguez. Anteriormente había perdido con la Real Sociedad B y el Andorra para cerrar un primer balance de 1 punto de 9 posibles.

En ese contexto, en la rueda de prensa posterior al partido de Castalia, Gabi Fernández fio el destino de la temporada a la calidad y al número de operaciones que la SAD consiga cerrar entre este domingo y el lunes. “El mercado va a marcar el devenir del equipo, tener un objetivo claro o vivir en supervivencia”. Esa fue su frase, cargada de rotundidad y buenos o malos augurios. Aviso para navegantes.

Para estos dos últimos días de la ventana de fichajes, Txema Indias ha dejado una parte importante de su trabajo: dar un salto de nivel a la plantilla con la incorporación de varias piezas en puestos claves. La operación con Dani Cárdenas ha cogido velocidad definitiva y, si no ocurre nada extraño, cerrará la portería con Adri Rodríguez, uno de los destacados en Castellón.

La SAD busca un mediocentro posicional y físico, futbolista clave para sujetar el equipo cuando se estire. Desde hace un mes y medio tiene entre ceja y ceja a Paul Akouokou, quien al principio de esta misma semana se puso en contacto con el club para dar el visto bueno a su fichaje y que al final de la misma volvió a remolonear. En las oficinas del Real Zaragoza, el jugador del Olympique de Lyon está considerado una contratación capital desde julio. Veremos cómo acaba el culebrón y si finalmente el elegido es él u otro. Esa posición quedará cubierta con seguridad.

Además, Indias tiene la intención de firmar un buen delantero, con goles y que suba el nivel también en el ataque y trabaja para completar la defensa o con otro central o con otro lateral derecho. La irrupción tan contundente de Saidu ha modificado los planes iniciales. En Castalia, el ghanés fue el mejor y dejó una magnífica impresión física y futbolística de presente y de futuro. La figura del cuarto central ya no es tan necesaria, quizá más un lateral derecho que pueda actuar de central o viceversa.

Sea como fuere, el Real Zaragoza tiene toda la intención de firmar varios jugadores en estas últimas horas de mercado y añadir más categoría a la plantilla, lo que Gabi Fernández reclamó el sábado. Para estas horas decisivas, la SAD ha guardado dinero suficiente. Entre este domingo y el lunes, el equipo va a mejorar seguro y estará para cotas mayores. Eso sí, con lo que hay ahora mismo tampoco es para ir haciendo 1 punto de 9 cada tres partidos.