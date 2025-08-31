Gabi Fernández: "El mercado va a marcar el devenir del equipo"

El duelo ante el Castellón volvió a resaltar las carencias que tiene el Real Zaragoza en prácticamente todas las líneas del campo y Gabi Fernández no esconde que las 24 horas restantes que quedan de mercado son vitales para la temporada del equipo blanquillo. «El mercado va a marcar del devenir del equipo, tener un objetivo claro o vivir en supervivencia», afirmó el técnico. Los refuerzos son necesarios para ver una mejor versión del Zaragoza en el campo y «el club sabe lo que necesitamos, está trabajando y estoy convencido de que los complementos que faltan nos harán pelear mejor para que los objetivos sean más claros. Ojalá pueda venir algún jugador más».

Este empate se ha convertido en el primer punto del Real Zaragoza en las tres primeras jornadas de Liga, en este encuentro el equipo estuvo muy superado y en los primeros 45 minutos, algo que Gabi resaltó: «Hemos estado muy lejos de la portería. El rival nos ha hecho correr detrás del balón. Han defendido muy bien y hemos estado compactos. El rival ha sido mejor en la primera parte». Aunque para el técnico el paso por vestuarios sentó bien a los jugadores y «en la segunda mitad nos hemos podido llevar el partido. Es un buen primer punto de partida para seguir construyendo».

Una de las principales novedades dentro del encuentro fue la línea de cinco que plantó Gabi de inicio, una solución que para el técnico salió a la perfección. «Hoy la línea defensiva ha sido la mejor noticia porque han estado compactos y serios ante un rival que te expone tanto. Estoy muy contento con ellos porque han sido lo mejor del partido»·, comentó.

Pablo Insua debutó con el equipo y para Gabi «ha demostrado el central que es, con jerarquía y mandando en defensa siendo un puntal». Uno de sus acompañantes fue Saidu y el técnico lo alabó después del partido. «Saidu ha sido el mejor, metiendo energía y decidiendo bien. Tiene un potencial enorme que debemos seguir trabajando», concluyó.