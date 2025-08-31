El Rayo está a un paso de fichar a Luis Maximiano y Dani Cárdenas jugará en el Real Zaragoza

La llegada de Dani Cárdenas, junto a la de Paul Akouokou la más trabajada del verano del Real Zaragoza, está ya resuelta en la práctica sobre la bocina del mercado. Este diario ya adelantó el 17 de julio que era el gran objetivo para la portería y el lunes pasado también contó la operación que iba a suponer su salida del conjunto vallecano, que no iba a abrirle la puerta hasta no tener un sustituto y que el objetivo rayista era Luis Maximiano.

Tal y como ha informado La Voz de Almería, la salida del portero luso a Vallecas es un hecho, está más que avanzada, pendiente ya solo de la documentación, cedido con opción de compra, y salvo complicación de última hora con el meta del cuadro almeriense y el Rayo, esa operación supone la llegada cedido de Dani Cárdenas, que tras agotar posibilidades en seguir en Primera hace semanas que tiene decidido jugar en Segunda y en el Zaragoza. Lo hará también en forma de préstamo.

Así, la operación va a darse en los últimos días del mercado que acaba mañana lunes a las 23.59 horas, pero va a darse y Cárdenas, el meta deseado por Gabi y Txema Indias, será el portero con rol de titular que llegue al Zaragoza para hacer pareja con Adrián Rodríguez, de gran actuación ante el Castellón. El Zaragoza ya planteó a mediados de julio la cesión al Rayo, pero no llegaba a la totalidad de la ficha y entonces el club de Vallecas pedía traspaso, lo que hizo que Indias se lanzara a por Andrés Fernández, que dio la espantada para marcharse precisamente al Almería, donde la salida de Luis Maximiano rumbo a Primera ha sido en todo el verano una prioridad.

Desde la decisión de no llegar de Andrés, el Zaragoza ha trabajado la vía de Cárdenas, sabiendo de la predisposición del arquero, dispuesto a hacer un esfuerzo económico para llegar y sabedor de que el Rayo le acabaría abriendo la puerta, como así va a suceder. El portero no ha participado en los partidos de Liga del equipo rayista y tampoco en los de Conference y su salida estaba decidida, tanto por él como por la entidad madrileña, desde el principio del verano.

Cárdenas, de 28 años, solo ha jugado 15 partidos oficiales en el Rayo en dos años, ya que desde agosto del año pasado ha tenido la competencia de Augusto Batalla, y quiere recuperar el protagonismo que tuvo en el Levante, donde se formó tras llegar en el filial, el Atlético Levante, después de pasar por las canteras del Espanyol y el Barcelona.

Jugó en Primera en el cuadro granota, en la 21-22, y fue indiscutible en la 22-23 en la categoría de plata, logrando el ascenso y donde su alto nivel le dio para dar el salto al Rayo, donde no ha tenido el protagonismo esperado, ni con Francisco ni con Íñigo Pérez, y eso que el club vallecano pagó un millón de euros por el 50% de sus derechos en el verano de 2023.