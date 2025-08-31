El Real Zaragoza se da tiempo para ejecutar la opción de compra sobre Saidu

Sin duda, es el jugador del verano. Yussif Saidu no para de asombrar a propios y extraños hasta el punto de haberse convertido ya en uno de los futbolistas más apreciados por la afición del Real Zaragoza que el sábado volvió a disfrutar de las prestaciones del ghanés, que, con apenas 20 años, se ha metido en el bolsillo al zaragocismo.

La irrupción de Saidu, que en Castalia debutó como titular en el fútbol profesional, vuelve a situar en el foco al club, que dispone hasta el 30 de junio para hacerse con el jugador en propiedad. Para ello deberá abonar antes de esa fecha 150.000 euros al Dansoman Wise, club ghanés al que sigue perteneciendo el futbolista, que cumple su segunda campaña cedido en el Zaragoza.

Pero el club, centrado en las últimas horas del mercado, ni ha abonado todavía esa cantidad ni pretende hacerlo de forma inminente. La urgencia envuelve ahora otras operaciones que gozan de más prioridad que la de realizar un desembolso para el que todavía hay varios meses de plazo habilitados. Por eso, el Zaragoza se da tiempo y rehuye las prisas. El plan es que Saidu pase a ser propiedad del club a lo largo de la temporada pero sin que haya un plazo fijado para acometer la operación.

Mientras, el jugador sigue llamando la atención. Su excelso partido, como central primero y en el centro del campo después, ante el Castellón subrayan la evolución del africano, que tiene muchos números para quedarse con Gabi en el primer equipo y no regresar al filial, con el que tiene ficha. Hasta el sábado, Gabi solo lo había utilizado como central tanto en pretemporada como en Liga ante el Andorra, pero el cambio de sistema en la segunda parte frente al Castellón situó a Saidu en su puesto natural, desde donde fue decisivo en la mejoría de un Zaragoza al que aportó su exhuberancia física y un notable manejo de balón. Además, estuvo a punto de marcar uno de los goles de la temporada al mandar al travesaño un misil con la zurda (es diestro) que habría supuesto un empate que llegaría posteriormente a través de Dani Gómez.

Así que el Zaragoza afronta la gestión del futuro de Saidu sin prisa pero sin pausa. Venga o no Akouokou, el pivote defensivo deseado, los planes del club pasan por mantener al ghanés junto a Gabi. El estado físico de Keidi Bare, la irregularidad de Moya, el mal comienzo de temporada de Guti y la reubicación de Francho en el lateral ante la posibilidad real de no fichar un lateral derecho tras la marcha de Calero, conceden galones a Saidu, cuyo rendimiento no deja de seducir. "«Saidu nos está sorprendiendo a todos y Gabi tiene mucha fe en él. Creo que tenemos potencial para el futuro si el club da el paso de quedárselo en propiedad. Si sigue así dará muchas alegrías en este club. No creo que sea bueno correr, veremos cómo va el mercado y si cuando se cierre está más cerca del primer equipo o del filial. Está con nosotros y en un sitio u otro acumulará minutos», dijo sobre él Txema Indias, director deportivo a principios de mes.