Saidu, imperial en su estreno como titular en el fútbol profesional: las puntuaciones del Castellón-Real Zaragoza

EL MEJOR

Saidu

Imperial |8| Gran estreno como titular en el fútbol profesional. Enorme.

Adrián | 7 |

Determinante. Mantuvo vivo al equipo con dos paradas con 1-0 en el marcador.

Francho | 5 |

Vaciado. Tremendo desgaste y poca ayuda. Sufrió de lo lindo pero cumplió.

Insua |5 |

Apurado. No era fácil para él y se le vio por momentos desbordado.

Radovanovic | 6 |

Atento. Buen partido del serbio. Serio, solvente y sobrio. Inició el gol.

Juan Sebastián | 6|

Valiente. Cumple donde sea, esta vez, como carrilero izquierdo. Un lujo.

Guti | 3 |

Intrascendente. Otra vez en la foto del gol y otra vez superado. Está mal.

Moya | 3 |

Reincidente. Errático en el pase, perdió balones peligrosos. Frágil.

Aketxe | 1 |

Nefasto. Ni aporta ni suma. El equipo mejoró sin él. Otra oportunidad malograda.

Moyano | 2 |

Desaparecido. Mal, como ante el Andorra. Apenas apareció por el partido.

Bazdar | 4 |

Aislado. Lejos del compañero más cercano, fue un islote. Apenas tocó balón.

Paulino (5): Tocado.

Dani Gómez (7): Salvador.

Valery (5): Sacrificado.

Pau Sans (4): Equivocado.