Últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo

El Real Zaragoza encara el final del mercado de fichajes con muchos deberes por hacer, como ya se ha hecho habitual en las últimas ventanas de traspasos. Tanto Txema Indias como Gabi ya avisaron de que iban a esperar a última hora para tratar de conseguir mejores opciones en el mercado y en esas circustancias llega el club aragonés a los últimos instantes.

El conjunto aragonés tiene que incorporar entre tres y cinco jugadores. Un portero (Dani Cárdenas), un medio (Paul Akouokou) y un delantero son prioridad absoluta y también puede llegar un central o un lateral derecho tras la salida de Calero. Incluso un perfil que pueda cubrir ambos puestos, si bien Francho puede actuar como defensa, como ya hiciera la pasada campaña con Gabi y también en Castellón en línea de cinco.

En el capítulo de salidas, la más urgente tanto por nivel deportivo como por límite salarial es la de Bakis; y también queda por resolver la de Marcos Cuenca.

Paul Akouokou Mientras tanto, después de haber dado el sí al Real Zaragoza, Paul Akouokou, el objetivo para el medio por el que lleva esperando todo el verano, está mareando la perdiz y esperando alguna opción en Primera.

Calero, ya oficial La salida de Iván Calero del Real Zaragoza ya es oficial. El club aragonés ha anunciado este domingo el traspaso (a coste cero más objetivos) del madrileño a la Cultura Leonesa, con el que rubrica un contrato para las tres próximas temporadas. Habrá que ver si se confía en Francho para ese puesto, se ficha a un central que pueda jugar de lateral y viceversa, o si viene un lateral más específico.

Saidu Saidu, la gran sensación del verano zaragocista, no es un nombre prioritario en este final del mercado, pero sí que el Real Zaragoza tiene la intención próximamente, aunque en un tiempo, ejecutar la opción de compra de 150.000 euros al Dansoman Wise, club ghanés. Tiene hasta el 30 de junio para hacerlo.