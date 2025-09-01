Alberto Marí, cedido al CD Mirandés

El CD Mirandés y el Valencia C.F han llegado a un acuerdo para la cesión del delantero, Alberto Marí al conjunto jabato. El nuevo futbolista rojillo, que ya cuenta con experiencia en la División de Plata española, será rival zaragocista esta temporada. El conjunto aragonés fue su casa durante la pasada campaña aunque no tuvo un rendimiento óptimo, jugó 27 partidos de Liga y dos de Copa del Rey.

En el Real Zaragoza empezó de titular, pero no por mucho tiempo ya que con Ramírez y Gabi fue un recurso que se aprovechó en momentos críticos del equipo para buscar el gol. Destaca su tanto frente al Cartagena, que colocó el empate en el marcador, y los dos goles ante el Granada, partido que obtuvo el mismo resultado para el conjunto blanquillo.