Bakis regresa a Zaragoza tras caerse su fichaje por el Vanspor turco

Sinan Bakis sigue, de momento, en el Real Zaragoza. El delantero turco regresa a la capital aragonesa después de que se haya caído su fichaje por el Vanspor, de la segunda división otomana.

El punta, que había viajado a su país para cerrar su regreso, tiene previsto regresar a España y, de hecho, presentarse en el entrenamiento programado para este martes, a las 10.00 horas, en el Ibercaja Estadio. En principio, un cambio en las condiciones iniciales establecidas en el acuerdo entre el jugador y el Vanspor habría sido el causante de la ruptura de las negociaciones.

En todo caso, la salida de Bakis rumbo a Turquía todavía podría darse ya que el plazo habilitado en aquel país para realizar incorporaciones no expira hasta el próximo 12 de septiembre.