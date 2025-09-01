Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bakis regresa a Zaragoza tras caerse su fichaje por el Vanspor turco

El delantero, que había viajado a su país, tiene previsto entrenar el martes en la Ciudad Deportiva, si bien el plazo de fichajes en Turquía expira el día 12

Bakis se lamenta durante el partido de pretemporada ante el Mirandés.

Santiago Valero

Zaragoza

Sinan Bakis sigue, de momento, en el Real Zaragoza. El delantero turco regresa a la capital aragonesa después de que se haya caído su fichaje por el Vanspor, de la segunda división otomana.

El punta, que había viajado a su país para cerrar su regreso, tiene previsto regresar a España y, de hecho, presentarse en el entrenamiento programado para este martes, a las 10.00 horas, en el Ibercaja Estadio. En principio, un cambio en las condiciones iniciales establecidas en el acuerdo entre el jugador y el Vanspor habría sido el causante de la ruptura de las negociaciones.

En todo caso, la salida de Bakis rumbo a Turquía todavía podría darse ya que el plazo habilitado en aquel país para realizar incorporaciones no expira hasta el próximo 12 de septiembre.

