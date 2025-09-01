Juan Sebastián, el chico para todo del Real Zaragoza

Muchos, muchísimos quebraderos de cabeza tiene que tener Gabi Fernández tras los tres primeros partidos del Real Zaragoza en competición oficial. Por suerte, también este arranque liguero ha dejado alguna certeza. Entre la planificación tardía y los infortunios con las lesiones, la defensa blanquilla ha estado, y está todavía, cogida con alfileres, pero si hay un nombre que transmite seguridad es el de Juan Sebastián. Además, lo ponga el técnico donde lo ponga.

Porque en solo tres choques el canterano zaragocista ya ha jugado en las tres posiciones de la retaguardia. Titular las tres jornadas, las dos primeras lo hizo en su lugar natural, el carril derecho. Tras su regreso de la cesión de Alcorcón, desde el primer día ha sido indiscutible para Gabi. En pretemporada, a pesar de las lógicas rotaciones, se vio que el madrileño confía plenamente en Juan Sebastián. Por eso no tuvo problemas en dejar salir a Marcos Luna rumbo a Almería y tampoco ha puesto pegas cuando Calero, viendo que el canterano le había comido la tostada, ha cerrado su salida con destino León.

Pero es que en Juan Sebastián no solo hay un lateral o carrilero derecho. Hay mucho más. Por eso, en una decisión que pudo sorprender a muchos que no hayan seguido la carrera del aragonés, optó por él para colocarlo en el centro de la zaga cuando Radovanovic pidió el cambio ante la Real Sociedad B. Aunque ni mucho menos es su posición natural, tampoco el de central es un lugar desconocido para él y el pasado curso en tierras madrileñas le tocó desenvolverse en ese puesto. Y, como en casi cualquier sitio, cumplió con creces en esa segunda mitad en Anoeta.

En la derrota ante el Andorra, el canterano volvió a ocupar el carril diestro, aunque también el devenir del duelo lo colocó unos minutos de central y lo que sucedió en ese partido provocó, casi como si de un efecto dominó se tratase, que Gabi tuviera otros planes para él el pasado sábado en Castalia. Las ausencias de Pomares y Tasende obligaron al técnico a rearmar la defensa y quién mejor que Juan Sebastián para arreglar el desaguisado. Francho ocupó el lado derecho de la línea de cinco que formó el madrileño y fue Sebastián, el chico para todo, el elegido para ser el carrilero izquierdo.

Como acostumbra, el zaragozano volvió a responder y cuajó una actuación tremendamente fiable. Rápido, seguro, sobrio. Características que muchas veces se echan de menos en ese costado. Sin florituras, Juan Sebastián completó un serio partido en un día en el que tuvo que aguantar las acometidas de los veloces futbolistas del Castellón. El plan de partido de Gabi tampoco le permitió al canterano dejarse ver mucho por campo rival, pero la de Castalia fue la enésima demostración de que ante todo, Juan Sebastián es un pedazo de futbolista y su polivalencia un tesoro para un Real Zaragoza que no anda sobrado de jugadores que hagan de todo y encima lo hagan bien.