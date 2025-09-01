Kenan Kodro, el fichaje sorpresa del Real Zaragoza

El tapado del Real Zaragoza ha sido Kenan Kodro. El futbolista, décimo fichaje confirmado llega cedido por el Ferencvaros, ya está inscrito en LaLiga y jugará la próxima temporada en el equipo aragonés.

Kodro [San Sebastián, 19/08/1993] es un "experimentado delantero de área, internacional con la selección de Bosnia-Herzegovina en 15 ocasiones y con una dilatada trayectoria en diferentes países", dice el club. Formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, debutó en el fútbol profesional de la mano de CA Osasuna, con el que ascendió a Primera División en la 2015-16.En la máxima categoría tuvo una gran irrupción, con 7 goles y una asistencia en su temporada de estreno. Posteriormente acumuló diferentes experiencias en el Mainz alemán, el Grasshoppers suizo y el FC Copenhague danés, con el que además jugó Europa League.

El Athletic Club lo recuperó en 2018 para el fútbol español. Tras dos temporadas y media en el equipo rojiblanco, se fue cedido al Real Valladolid en la segunda mitad de la 2020-21 antes de una nueva experiencia en el extranjero de la mano del Videoton FC Fehérvár.

En Hungría disfrutó de sus años más prolíficos en cuanto a goles durante tres temporadas y en la 2023-24 fichó por el Ferencváros para proclamarse campeón de liga. El pasado curso estuvo a préstamo en el Gaziantep turco, con el que disputó 32 partidos y se convirtió en el máximo goleador de la Copa con seis tantos en cinco encuentros.

"Ahora llega al Real Zaragoza para completar el ataque blanquillo y desde el club el club le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en esta etapa que ahora comenzamos de la mano. ¡Bienvenido, Kenan!", asegura el club en el comunicado de bienvenida a Kodro.