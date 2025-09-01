Txema Indias se deja muchos deberes para el último día

El Real Zaragoza llega al último día de mercado con numerosas tareas pendientes. En unos casos por elección propia y en otros por obligación, el club afronta las horas finales habilitadas para realizar movimientos en las plantillas con la imperiosa necesidad de incorporar varios jugadores, tal y como advirtió Gabi Fernández, técnico del primer equipo, al término del encuentro del pasado sábado en Castalia. «El mercado marcará el devenir del equipo», aseguró el madrileño, que espera como agua de mayo la llegada de efectivos en posiciones clave.

Comienza la cuenta atrás para Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, que llega al último día con la necesidad de traer un mediocentro y otro central. En este caso, el club planea (salvo cambio de opinión en las próximas horas) no fichar un lateral derecho para cubrir la marcha de Calero, y acudir a por un central polivalente que pueda jugar también en el costado de la defensa, con la posibilidad, además, de reubicar ahí a Francho Serrano, que actuó en el lateral diestro (incluso por delante de Luna y Calero) el curso pasado por decisión directa del propio Gabi.

La llegada de un central (Oier Luengo, del Oviedo, es una aspiración prácticamente imposible) más elevaría a cinco los especialistas en esa demarcación de la primera plantilla (Insua, Radovanovic, Tachi, Kosa y el que está por llegar), lo que permitiría dejar de reubicar en ese puesto a futbolistas como Saidu, al que Gabi ha situado como central durante toda la pretemporada y también durante buena parte del encuentro del sábado en Castellón. Con Francho como opción real para el lateral, y a expensas de la llegada del deseado Akouokou, que sigue dando largas al club, todo apunta a que Saidu se instalará definitivamente con el primer equipo. La baja forma de Guti, los problemas físicos de Keidi Bare y la irregularidad de Toni Moya (el club ha tratado, hasta ahora sin éxito, de que estos dos últimos salgan del equipo) obligan a reforzar una medular que, en estos momentos, ocupa buena parte de las preocupaciones de los gestores zaragocistas.

De este modo, Indias afronta las últimas horas del mercado (a partir del lunes solo se podrán contratar jugadores que queden en el paro tras rescindir con sus equipos antes de la medianoche de hoy) con la obligación de traer un central y un mediocentro, pero podría haber más novedades en cuanto a incorporaciones.

El margen salarial que ha aportado la inesperada marcha de Aketxe (uno de los mejores pagados de la plantilla) a Malasia proporciona una mayor capacidad de maniobra al director deportivo de cara a acometer más fichajes, entre ellos, el de un delantero de perfil distinto a los ya existentes. En ese escenario, la salida de Sinan Bakis se presenta inexcusable. El turco, como estaba previsto, llega al último día de mercado todavía como jugador zaragocista y con un año más de contrato que el club aragonés no quiere que cumpla. Su salida está cantada y solo falta averiguar cuánto le cuesta a la entidad, abocada, salvo sorpresa mayúscula, a pagar al jugador parte de lo que le queda por percibir. Su marcha, en principio, debería suponer la llegada de otro delantero para completar la nómina de puntas del primer equipo.

También saldrá Marcos Cuenca, en su caso, cedido a uno de los numerosos equipos de Primera RFEF que se han interesado en hacerse con sus servicios. El aragonés, que al igual que Bakis no forma parte de las convocatorias, saldrá a préstamo, la misma fórmula que, en principio, pretende explotar Indias para hacerse con alguna de las piezas que todavía faltan en una plantilla sujeta todavía a numerosos cambios a lo largo del día.

De momento, el Zaragoza ha realizado ocho fichajes (el portero Adrián, los defensas Pomares, Tachi, Radovanovic e Insua; y los extremos Paulino, Valery y Sebas Moyano), a los que se unirá en las próximas horas otro meta, Cárdenas.