Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou

El equipo aragonés tiene hasta las 23.59 horas de este lunes para acometer tres fichajes como mínimo y seguir cerrando salidas

Txema Indias, en su presentación el pasado 10 de junio.

Txema Indias, en su presentación el pasado 10 de junio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Santiago Valero

Jorge Oto

A. Bobed

Zaragoza

El Real Zaragoza encara el final del mercado de fichajes con muchos deberes por hacer, como ya se ha hecho habitual en las últimas ventanas de traspasos. Tanto Txema Indias como Gabi ya avisaron de que iban a esperar a última hora para tratar de conseguir mejores opciones en el mercado y en esas circustancias llega el club aragonés a los últimos instantes.

El conjunto aragonés tiene que incorporar entre tres y cinco jugadores. Un portero, un medio y un delantero son prioridad absoluta y también puede llegar un central o un lateral derecho tras la salida de Calero. Incluso un perfil que pueda cubrir ambos puestos, si bien Francho puede actuar como defensa, como ya hiciera la pasada campaña con Gabi y también en Castellón en línea de cinco.

En el capítulo de salidas, la más urgente tanto por nivel deportivo como por límite salarial es la de Bakis; y también queda por resolver la de Marcos Cuenca tras la marcha de Aketxe.

