Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou

El Real Zaragoza encara el final del mercado de fichajes con muchos deberes por hacer, como ya se ha hecho habitual en las últimas ventanas de traspasos. Tanto Txema Indias como Gabi ya avisaron de que iban a esperar a última hora para tratar de conseguir mejores opciones en el mercado y en esas circustancias llega el club aragonés a los últimos instantes.

El conjunto aragonés tiene que incorporar entre tres y cinco jugadores. Un portero, un medio y un delantero son prioridad absoluta y también puede llegar un central o un lateral derecho tras la salida de Calero. Incluso un perfil que pueda cubrir ambos puestos, si bien Francho puede actuar como defensa, como ya hiciera la pasada campaña con Gabi y también en Castellón en línea de cinco.

En el capítulo de salidas, la más urgente tanto por nivel deportivo como por límite salarial es la de Bakis; y también queda por resolver la de Marcos Cuenca tras la marcha de Aketxe.

El Periódico de Aragón Paul Akouokou, en un partido con el Lyon. / OLYMPIQUE LYON Real Zaragoza Akouokou, en el punto de mira del Granada Desde el primer momento del mercado de fichajes, el Zaragoza quiere a Akouokou y hasta el propio futbolista fue el que se puso en contacto con el club blanquillo la semana pasada, pero resulta que al club aragonés le ha surgido competencia, el Granada también está interesado en el pivote africano. Lleva un mes y medio entrenando aparte en el Olympique de Lyon, y aunque parecía convencido de que su cesión al cojunto aragonés era lo mejor, la operación ha vuelto a dar marcha atrás. La última información que se sabe del jugador es que pretende apurar hasta el final del mercado, por lo que al Zaragoza le toca seguir esperando que el marfileño elija el club aragonés y no pretenda marcharse al equipo andaluz o incluso a la élite del fútbol español, después de todo el verano siguiéndole la pista.

Un plan B para la portería del Real Zaragoza Uno de los culebrones del mercado de fichajes está en la portería. Cansado de esperar al Rayo y a Cárdenas, el Zaragoza ha activado su plan b, que pasa por el argentino de 34 años Esteban Andrada, procedente del Rayados de Monterrey. Andrada, que fue operado hace un mes de una bursitis en el codo, tenía apalabrada su llegada a Arabia para jugar en el Al-Najima. Sin embargo, la irrupción en escena del Real Zaragoza lo cambió todo y el guardameta desestimó por completo la oferta asiática para aceptar la oferta del club aragonés. El acuerdo, en principio, se rubricaría a través de una cesión con opción de compra establecida en 1,5 millón de euros en caso de ascenso a Primera División, si bien también podría darse en función de otros objetivos.

Así es el nuevo equipo de Aketxe Aketxe defiende desde hoy nuevos colores tras abandonar el Real Zaragoza: los del Johor Darul Ta'zim de Malasia. El club, dirigido por un español, Xisco Muñoz, cuenta con jugadores de 11 países, varios de ellos con la doble nacionalidad. Hay viejos conocidos de la liga española: Nacho Méndez (ex del Sporting), Jonathan Silva (ex del Getafe), Teto Martín (ex del Tenerife) y Jon Irazábal (ex del Amorebieta). Por allí han pasado otros viejos conocidos del fútbol español como los exzaragocistas Natxo Insa y Álvaro González, Jonathan Viera, Jesé, Samu Castillejo, Roque Mesa o Jordi Amat.

Últimas salidas del Real Zaragoza Las últimas horas del mercado de fichajes han dejado dos salidas que han sido importantes -o presumían serlo- en el Real Zaragoza. El primero en abandonar la entidad blanquilla ha sido Iván Calero con destino a la Cultural Leonesa. El lateral, que disputó 34 partidos la pasada temporada, se ha ido a coste 0, pero perdonando el dinero que le correspondía tras firmar la pasada temporada un contrato de tres años. La sorpresa la ha dado Ager Aketxe. El vasco sale del Zaragoza, también a coste 0, para hacer las maletas a Malasia para enrolarse en las filas del Johor DT. El futbolista le había pedido al club que le dejara marchar.

Los deberes del Real Zaragoza durante el último día de mercado Último día del mercado de fichajes y mucho trabajo por hacer en las oficinas del Real Zaragoza. La llegada de un central -polivalente- y un mediocentro se antojan como los principales objetivos para cerrar la plantilla que, hasta el momento, cuenta con ocho caras nuevas: Adrián, Pomares, Tachi, Radovanovic, Insua, los extremos Paulino, Valery y Sebas Moyano. Lee la información completa aquí.

Portada del 1 de septiembre Portada del lunes 1 de septiembre / El Periódico de Aragón

Andrada entra en escena tras cansarse de Cárdenas y del Rayo Sorpresa mayúscula en el Real Zaragoza. Cuando todo indicaba que el club aragonés había cumplido al fin su deseo de hacerse con los servicios del portero catalán Dani Cárdenas, suplente con el Rayo Vallecano ante el Barcelona, el meta no vendrá, salvo otro radical giro de los acontecimientos, a la capital aragonesa, ya que el Zaragoza, cansado de esperar, parece decidido finalmente a renunciar a Cárdenas y recurrir al plan B, el argentino de 34 años Esteban Andrada.

Cárdenas, en el banquillo del Rayo Dani Cárdenas está en el banquillo del Rayo Vallecano en el duelo frente al FC Barcelona. Luis Maximiano todavía no ha llegado a Vallecas y el portero deseado por el Real Zaragoza se encuentra convocado con su equipo.

Seoane rescinde con el Real Oviedo Jaime Seoane, excentrocampista de la SD Huesca, ha rescindido su contrato con el Real Oviedo y es libre de firmar con cualquier equipo