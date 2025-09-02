Bakis no entrena y el Zaragoza acumula cinco bajas más frente al Valladolid

El Real Zaragoza sigue preparando su próximo partido frente al Valladolid de este sábado, pero lo hace con varias ausencias importantes. La noticia más llamativa es la de Sinan Bakis, quien no está entrenando con el equipo tras volver el pasado lunes de Turquía, donde su fichaje con el Vanspor se cayó a última hora porque no superó el reconocimiento médico.

Además del delantero turco, tampoco han entrenado Tachi, Tasende, Kosa y Carbonell que siguen lesionados y no han podido unirse al grupo. A estas bajas se suma la de Bazdar, que ha sido convocado por Bosnia para disputar dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 y no estará disponible para el encuentro. A pesar de estas ausencias, el conjunto blanquillo trabaja con intensidad para llegar en las mejores condiciones al partido y poder competir al máximo nivel.