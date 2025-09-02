Real Zaragoza
Bakis no entrena y el Zaragoza acumula cinco bajas más frente al Valladolid
El punta turco no se ha unido al grupo en la jornada de este martes y Tachi, Tasende, Kosa y Carbonell siguen lesionados
El Real Zaragoza sigue preparando su próximo partido frente al Valladolid de este sábado, pero lo hace con varias ausencias importantes. La noticia más llamativa es la de Sinan Bakis, quien no está entrenando con el equipo tras volver el pasado lunes de Turquía, donde su fichaje con el Vanspor se cayó a última hora porque no superó el reconocimiento médico.
Además del delantero turco, tampoco han entrenado Tachi, Tasende, Kosa y Carbonell que siguen lesionados y no han podido unirse al grupo. A estas bajas se suma la de Bazdar, que ha sido convocado por Bosnia para disputar dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 y no estará disponible para el encuentro. A pesar de estas ausencias, el conjunto blanquillo trabaja con intensidad para llegar en las mejores condiciones al partido y poder competir al máximo nivel.
- Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Paul Akouokou, Dani Cárdenas y la traca final de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Akouokou, el gran deseado, ya es jugador del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza, cerca de convencer a Paul Akouokou
- Calero se marcha traspasado a coste cero a la Cultural
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral