Bakis, sobre su salida frustrada del Real Zaragoza: "Superé con éxito el reconocimiento médico"

Otro capítulo más del caso Sinan Bakis. Cuando parecía que el jugador iba a abandonar de manera definitiva el Real Zaragoza, el Vanspor de Turquía, lanzó un comunicado en el que aseguraba que el fichaje no se ha consumado porque el delantero no ha superado el reconocimiento médico.

"Tras los reconocimientos médicos realizados hoy en Ankara recibimos un informe médico negativo sobre la lesión del jugador. Tras este acontecimiento el proceso de transferencia se ha cancelado de mutuo acuerdo por motivos de salud", afirmaba el club turco en un comunicado que publicó ayer por la tarde en redes sociales.

Ante estas duras declaraciones por parte de la entidad de Turquía, el todavía delantero del Real Zaragoza ha aclarado para el diario MARCA qué fue lo que sucedió realmente. "Las declaraciones del club no son ciertas. Superé con éxito el examen médico sin ninguna restricción. Una vez completado el examen médico, se suponía que debía firmar el contrato en las condiciones que ya se habían acordado claramente en un acuerdo preliminar", explica el jugador en unas declaraciones para el citado medio deportivo.

Bakis afirma que "cuando me presentaron el contrato definitivo, descubrí que el club había modificado unilateralmente los términos acordados previamente". Ante esta situación, el delantero centro comenta que "dejé claro que, en esas circunstancias, no estaba dispuesto a firmar. Por lo tento, el traspaso fracasó únicamente porque el club cambió las condicones acordadas".

El jugador también ha denunciado la actitud que tuvo el presidente del club turco: "El presidente reaccionó de forma agresiva: me gritó, me presionó enormemente para que firmara el contrato y, finalmente, incluso me amenazó con consecuencias si me negaba". El comunicado que ha dado Sinan Bakis a MARCA acaba de la siguiente manera: "En este contexto, es obvio que el club está difundiendo deliberadamente falsedades para eludir su responsabilidad. Además, me reservo expresamente el derecho de emprender acciones legales contra el club y el presidente por las acusaciones falsas y la difamación deliberada".