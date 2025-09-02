Jesús Vallejo recuerda su etapa como capitán del Real Zaragoza con solo 18 años: "Me ayudaron a quitarme presión"

Jesús Vallejo ha sido uno de los protagonistas del mercado de fichajes en España. El central zaragozano abandonó el Real Madrid después de una década en la que ganó dos Champions League, una Liga, una Copa y dos Supercopas de España entre otros títulos. El defensa aragonés decidió firmar por el Albacete Balompié y para sorpresa de muchos está jugando esta temporada en Segunda División.

Vallejo ha dado una larga entrevista a El Chiringuito de Jugones donde se ha sincerado de muchas cosas que ha vivido durante toda su etapa como futbolista profesional. A pesar de haber cumplido 28 años, el zaguero lleva más de una década en la élite con un inicio de carrera espectacular en el Real Zaragoza que le permitió fichar por el Real Madrid y ser un fijo en la selección sub-21 de Luis de la Fuente. Durante esa etapa, el central salió cedido al Granada, Eintrach de Frankfurt y al Wolves por la falta de minutos en el Santiago Bernabéu.

Jesús Vallejo durante su presentación con el Granada / EFE

Tras una década compartiendo vestuario con los mejores jugadores del mundo como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Karim Benzema y compañía, una de las cosas que más sorprende a aficionados y periodistas es la humilad y cercanía de Vallejo.

"Entiendo que lo mejor para rendir es ser uno mismo. Hay jugadores que necesitan otro tipo de cosas para sentirse motivados, pero yo soy feliz con hacer lo que me gusta que es jugar a fútbol y pasar muchas horas en el vestuario con mis compañeros y los integrantes del club", sentencia el aragonés, que también achaca al mundo de la tecnología la dificultad de hacer más amistades en el mundo del fútbol actual.

Jesús Vallejo durante un entrenamiento con el Real Madrid / EFE

El propio Vallejo admite que mantiene una gran amistad con dos grupos de amigos desde hace décadas: los colegas de Loscos, el pueblo de su madre, y los amigos del colegio Padre Enrique de Osso de Zaragoza: "Hay que crear relaciones sociales fuera del fútbol", afirma Vallejo antes de admitir el cariño que tiene al pequeño pueblo turolense. "Ahora no puedo ir tanto al pueblo. Ahí soy el hijo de José Fina y el nieto de Pedro, mi abuelo que falleció. Los chicos más jóvenes me piden alguna foto porque los de mi generación nos conocemos de toda la vida y tenemos recuerdos de siempre".

La familia y sus comienzos en el fútbol

El central aragonés también ha afirmado que es una persona muy familiar a la que le gusta pasar tiempo en casa y durante su tiempo libre le gusta leer, ir al cine y pasear por la naturaleza. "Recuerdo que el fútbol no me llamaba la atención de pequeño y me empezó a gustar con 7 años cuando me regalaron un VHS de Oliver y Benji. No jugaba ni nada hasta entonces. Después me entró el gusanillo y mis padres me apuntaron al equipo de fútbol sala del colegio. Nunca tuve la mentalidad ni el sueño de llegar a Primera División", recuerda el central zaragozano.

Tras dejar el equipo del colegio, Vallejo formó parte del CD Oliver, donde jugaba de mediocentro, antes de dar el salto a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza donde le guarda un gran cariño a su extrenador Diego Martínez, que le enseño una "gran cantidad de conceptos tácticos". La formación más allá del fútbol también juega un importante papel en la vida del futbolista que comenzó la carrera de Derecho, pero la terminó dejando para meterse en INEF.

Jesús Vallejo durante su etapa como estudiante del IES Goya / EL PERIÓDICO

"Cuando jugamos la ida del playoff de ascenso a Primera con el Zaragoza frente al Girona en 2015, me vienen a buscar al hotel de concentración y me llevan a hacer la selectividad. Hago los exámenes por la mañana y vuelvo al hotel para jugar el partido, que perdemos con tres goles en contra. Aprobé la selectividad, entré en Derecho y en mi segundo año de profesional me doy cuenta que no llegaba para todo porque entrenaba por las mañanas y estudiaba como podía por las tardes sin ir a clase. Algo similar me pasó en Frankfurt, pero con INEF por lo que decidí profesionalizar todo", recuerda una anécdota.

Capitán con 18 años

Vallejo también recordó algunos momentos de su etapa en el Real Zaragoza con Alberto Zapater como ídolo de la infancia. "Lo veía cuando era recogepelotas en La Romareda. Era el capitán, dirigía a sus compañeros, vino a conocernos a la Ciudad Deportiva. Se me quedó grabado". Una de las cosas que más sorprendieron a Edu Aguirre es cómo un joven de 18 años termina siendo capitán de un equipo histórico como el Real Zaragoza.

Jesús Vallejo durante el playoff de ascenso a Primera con el Zaragoza / EFE

"Se dieron un montón de circunstancias ya que el Zaragoza ese año estuvo a punto de desaparecer y apenas había jugadores de la primera plantilla por lo que Víctor Muñoz tuvo que tirar de muchos canteranos. Luego vino Popovic y vio que los capitanes no jugaban mucho y él quería un capitán que jugase todos los minutos. Habló con la plantilla para proponerles que fuese el capitán dentro del campo, pero que no tenía experiencia para ser capitán con temas del club fuera del campo. De marzo a junio, llevé el brazalete, pero los capitanes de verdad eran Cabrera, Mario y Alcolea. Me ayudaron mucho y me permitieron quitarme presión", analiza Vallejo de una situación poco común en el fútbol.

"Quería un capitán que jugase todos los minutos"

La decisión de Vallejo de jugar en Segunda División en el Albacete sorprendió a muchos aficionados del Real Zaragoza, que recriminaron en redes sociales no haberse lanzado a por el central que le falta a Gabi. "Me siento querido en Zaragoza. Me gusta pasear tranquilo por la ciudad sin esconderme de nada. Soy amable con todo el mundo y puedo estar con mi mujer y mis amigos en cualquier sitio", concluye Vallejo una entrevista de casi una hora en la que también habla sobre la profesionalidad de Cristiano Ronaldo, la semifinal de Champions contra el City y su futuro como futbolista.