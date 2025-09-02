Así queda el Real Zaragoza tras el mercado de fichajes: una plantilla de 25 con dos por puesto y Saidu de parche

La conclusión del mercado de fichajes depara al Real Zaragoza, por ahora, una plantilla amplia, de 25 jugadores por obra y gracia de Bakis,y bajo la impresión de haber sido sometida a numerosos vaivenes a lo largo del verano y, especialmente, en los últimos días del mercado.

Sin duda, la zona que ha sufrido una mayor transformación ha sido la defensa. Y, en concreto, el centro de la zaga, donde han llegado hasta tres efectivos nuevos (Tachi, Radovanovic e Insua) para, junto a Kosa, que no contaba y estaba destinado a ser cedido antes de lesionarse, completar una parcela en la que los rectores de la parcela deportiva sitúan también a Saidu, sin duda, la mejor noticia del verano zaragocista. Sin embargo, el ghanés, que tiene muchos números para quedarse en el primer equipo, es mediocentro y no había ejercido como central hasta que Gabi echó mano de él en pretemporada ante la falta de efectivos en esa zona. En la portería, Adrián y Andrada, dos cedidos, algo poco habitual en la composición de una plantilla.

Ese parche del ghanés ha sido el argumento escogido para renunciar a la incorporación de otro central, tal y como estaba previsto hace unos días.

Laterales nuevos

En los laterales también hay novedades, sobre todo en el derecho. Ninguno de los dos especialistas del curso pasado (Calero y Luna) siguen en el equipo. La recuperación de Juan Sebastián, cedido la pasada campaña en el Alcorcón y muy del gusto tanto de Gabi como de Indias, se complementa con la sorprendente contratación a última hora de Aguirregabiria. En la izquierda sigue Tasende, que competirá por la titularidad con Pomares, otro de los recién llegados.

Donde no se han producido demasiadas variaciones es en la sala de máquinas. Y no porque el club no los deseara, sino por la imposibilidad de acometer algunas salidas de jugadores con contrato en vigor. Es el caso de Toni Moya y Keidi Bare, llamados a tener un papel secundario en el equipo de Gabi y a los que el club abrió de par en par la puerta de salida. Pero ambos, con contrato en vigor (un año más el extremeño y dos el albanés) rechazaron el ofrecimiento para continuar en un plantel en el que eran fijos los canteranos Francho y Guti, ambos llamados a lucir galones en el campo y en el vestuario, si bien el comienzo de temporada del segundo está muy lejos de una versión aceptable.

Ahí, en la medular, la llegada de Akouokou y la irrupción de Saidu permitirán incrementar la calidad física en una zona en la que el Zaragoza suele tener problemas al verse superado físicamente por los adversarios.

Sin duda, donde más ha mejorado el Zaragoza durante el verano es en los extremos. Allí, la llegada de Sebas Moyano, Valery y Paulino incrementa notablemente el potencial atacante, ya sin Liso, que la está rompiendo en Primera con el Getafe. En todo caso, los tres son descartes (Sebas y Paulino fueron despedidos del Oviedo, con el que aún tenían contrato y Valery no contaba en el Girona, que rescindió su contrato). Junto a ellos, Pau Sans y Cuenca, que al final no sale cedido, completan las opciones para Gabi, que ha contado con Pau siempre como extremo y rara vez en punta.

Más registros

El lugar que hasta ahora ocupaba Bakis en la plantilla pasa a ser ocupado por Kodro, un delantero de perfil distinto a lo que ya había y que aportará registros nuevos a un equipo sin consumados cabeceadores, por ejemplo.

Así, la plantilla del Real Zaragoza queda compuesta actualmente por 25 jugadores del primer equipo a los que se añade Saidu, con ficha del filial, un comodín de lujo tanto para la medular como en el centro de la defensa, donde Kosa permanece, da la impresión, como último efectivo, ya que el eslovaco, que estaba destinado a irse antes de caer lesionado y ser operado del menisco, estaría, incluso, por detrás de Saidu.