El Real Zaragoza descarta acudir al mercado del paro

El club considera que no hay opciones interesantes disponibles

Txema Indias, en su presentación como director deportivo del Real Zaragoza.

Txema Indias, en su presentación como director deportivo del Real Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza no contempla acudir al mercado del paro para acabar de abrochar la plantilla. El club considera que no hay opciones interesantes en cuanto a jugadores sin equipo y, por tanto, planea que los 25 jugadores del primer equipo más Saidu sean los que compongan el plantel al menos hasta enero, cuando se volverá a abrir la ventana para hacer fichajes.

Finalmente, Txema Indias, director deportivo, completó el mercado con la incorporación de 12 futbolistas, entre ellos los cuatro que llegaron el último día (Andrada, Aguirregabiria, Akouokou y Kodro). Además, el frustrado regreso de Bakis a Turquía al no pasar, según el Vanspor, el reconocimiento médico, propició que el otomano se mantenga de momento en una plantilla también con Marcos Cuenca. Es decir, ninguno de los dos jugadores llamados a salir el último día lo hizo.

Así, la posibilidad de incoporar otro central procedente del paro está descartada, por lo que Gabi dispondrá de Radovanovic, Tachi, Insua y Kosa, con las reubicaciones de Saidu y Pomares, así como la de Juan Sebastián. Todos ellos han jugado ya en esa posición.

