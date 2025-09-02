El Real Zaragoza, un equipo siempre a remolque

Tres partidos completos, más de 270 minutos de fútbol y en el Real Zaragoza todavía no sabe lo que es estar jugando con el viento a favor porque en ningún momento, ni en un solo segundo, ha ido por delante en el marcador. Un contexto que puede parecer circunstancial por lo poco que ha avanzado la competición liguera pero que ha impedido ver cómo puede comportarse en equipos en otras situaciones que no sea yendo siempre a remolque.

Las cosas empezaron ya torcidas en San Sebastián. El Zaragoza estaba siendo mejor que la Real Sociedad B durante la primera parte, pero al poco de pasar la media hora de juego en Anoeta, el tanto de Ochieng dio a los de Gabi su primera desventaja en el luminoso. A pesar de las múltiples ocasiones que generaron los blanquillos, el marcador ya no se movió y allí se consumó la primera derrota zaragocista del curso.

Si en tierras vascas el empate no duró demasiado, peor fue lo que sucedió en el estreno oficial del Ibercaja Estadio. Antes de que el reloj marcara los 10 minutos de partido, el Real Zaragoza ya perdía debido al tanto de Lautaro. Eso obligó con total de seguridad a Gabi a cambiar sus planes y, como ocurrió en Anoeta, a pesar de tenerlas de todos los colores para equilibrar el choque, el Zaragoza llegó perdiendo al descanso. Lo que paso después, expulsión de Pomares incluida, es sabido por todos y el equipo aragonés certificaba su segunda derrota y su segundo encuentro sin ni siquiera ponerse por delante.

Tampoco a la tercera

Confiaba el Real Zaragoza en hacer bueno el dicho y que a la tercera fuera la vencida en Castellón, pero tampoco fue así. Ni mucho menos. Y eso que, en contraposición de cómo se habían desarrollado los duelos ante el filial de la Real Sociedad B y el Andorra, los de Gabi aguantaron hasta el descanso y entraron por primera vez al paso por vestuarios sin ir perdiendo. Eso sí, tampoco habían hecho los blanquillos para, por fin, adelantarse en el marcador y más bien tuvieron que dar las gracias por el 0-0 que había en Castalia en esos momentos.

Esa igualdad, sin embargo, duró poco. El gol de Cipenga colocaba de nuevo a los aragoneses en la cuerda floja y con la necesidad de remar para sacar algo positivo, algo que se consiguió gracias al tanto con suspense y validado por el VAR de Dani Gómez.

Al fin el Real Zaragoza sumaba un punto, pero empezará el encuentro de la jornada 4 ante el Valladolid sin conocer la sensación de ir por delante. Circunstancia que es totalmente contraria a lo que había vivido el equipo dirigido por Gabi Fernández en pretemporada. Entonces, el Zaragoza fue ganando en algún momento a todos sus rivales (Deportivo Aragón, Mirandés, Tarazona y Nástic de Tarragona) menos al Huesca. De hecho, los altoraragoneses fueron los únicos que consiguieron adelantarse en el marcador a los blanquillos, aunque esa ventaja les duró menos de cinco minutos. Ese fue el total del tiempo que el Real Zaragoza fue por detrás en los amistosos de preparación.

Además de lo obvio, la no conquista de puntos, que los de Gabi hayan ido siempre a remolque ha imposibilitado comprobar en muchos momentos cuál es el plan verdadero del técnico para su equipo. Porque yendo por detrás cambian tantas cosas que es complicado saber qué tenía planteado Gabi, por ejemplo, el día del Andorra. Seguro que su Zaragoza habría arriesgado algo menos y se habría podido ver algo más de ese equipo rocoso que confía en crear el madrileño.