Akouokou, Kodro y Aguirregabiria con ganas de "llevar al equipo lo más alto posible"

Tras la primera sesión de entrenamiento de los últimos fichajes, Akouokou, Kenan Kodro y Martín Aguirregabiria han coincidido en la buena acogida por parte de los compañeros y el cuerpo técnico del equipo. Además, tuvieron clara su elección por el Real Zaragoza desde el primer momento. "Cuando te llama el club no creo que se dude y la verdad que tenía muchas ganas de volver a España y si es a una ciudad como Zaragoza, no hacen falta más motivos", admite Kodro, a lo que Aguirregabiria añade: "Es un club histórico, que conoces y sabes que es muy fuerte, no dudé. Además, coincidí en Alavés con Adrián, Pau, Toni y Tachi y es una gran ayuda, estoy muy contento".

Después de su llegada, Akouokou se está adaptando a la ciudad y está preparado para competir en la Segunda División española: "Me gusta jugar en la posición de '6', tener espíritu de equipo y darlo todo en el campo". El mensaje que ha querido mandarle a la afición es que "ya estoy aquí, he venido a aportar el máximo y vamos a trabajar todos juntos para llevar al equipo lo más alto posible".