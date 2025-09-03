Kodro, Aguirregabiria y Akouokou ya están trabajando, sólo falta Andrada

Los nuevos fichajes del Real Zaragoza, Kodro, Aguirregabiria y Akouokou que llegaron en la última jornada del mercado ya están trabajando con el grupo en la sesión de este miércoles, a excepción de Esteban Andrada. Tal y como ha informado este diario, el guardameta, procedente de Rayados de Monterrey, no ha llegado todavía a la capital aragonesa por lo que no se unirá al conjunto blanquillo hasta, previsiblemente, este jueves.

Además, en el entrenamiento tampoco ha estado presente Valery por reparto de cargas y Paulino, que sí ha participado, ha preocupado a los técnicos al recibir un fuerte golpe, dada su reciente sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. Bakis también ha formado parte de la sesión, tras volver a Zaragoza el pasado lunes por la operación fallida con el Vanspor. Actualmente, el delantero turco niega que no pasara el reconocimiento médico con el club otomano sino que, la razón fue un cambio de condiciones en el contrato de forma unilateral. A causa de la negativa de Bakis, el presidente reaccionó de forma agresiva y el turco se plantea denunciarlo.

El próximo encuentro del Real Zaragoza será este sábado frente al Valladolid en el Ibercaja Estadio a las 18.30 horas, un partido clave para Gabi que con los últimos refuerzos podrá perfilar un once más competitivo en el que podría estar el arquero argentino.