Paul Akouokou: "¿Venir antes al Real Zaragoza? Tenía otras propuestas y tenía que pensar, pero ahora estoy feliz"

Aunque haya tenido final feliz, el de Paul Akouokou ha sido uno de los culebrones del verano para el Real Zaragoza. El ansiado futbolista, considerado por Gabi e Indias pieza angular del proyecto, ha sido presentado este jueves junto a Insua, Andrada, Aguirregabiria y Kodro, y ha reconocido que tuvo algunas dudas y por ahí se explica su tardanza en llegar a la capital aragonesa. "Tenía otras propuestas y no era fácil, lo tenía que pensar. Al final estoy aquí, me han querido y estoy muy feliz", relató el costamarfileño.

Akouokou, aunque lleva un par de temporadas casi en blanco y ha estado apartado durante el verano en el Olympique de Lyon, aseguró "estar listo" para debutar cuando Gabi lo considere necesario. "Físicamente estoy bien. En pocas semanas estaré a tope, pero ahora mismo estoy bien. Llevo dos días entrenando con el equipo y creo que no hay tiempo que perder", incidió un futbolista que aseguró que "el Zaragoza es un equipo grande con una gran historia. Desde Francia he visto imágenes de la afición. Es un equipo con una gran ambición y estoy listo para darlo todo al club y a la afición".

Otro de los que llegó a última hora, y de manera inesperada, fue Esteban Andrada, que apuntó alto en su presentación. "Vengo con una ilusión impresionante de poder hacer grande otra vez al Real Zaragoza. Es un equipo grande que está dormido pero sé que se va a despertar", señaló el argentino, que explicó su llegada a la capital aragonesa así: "Tenía ganasy el deseo de estar en Europa, es algo nuevo para mí. Tengo 34 años y jugar en Europa se hace difícil".

Andrada se definió como un portero que "trato de estar atento y de leer el juego y, sobre su estado de salud, el arquero afirmó que "me siento bien, me operaron hace un mes y he trabajado algo en el campo. Hoy tengo revisión y seguramente ya pueda trabajar trabajo específico de arquero. Me siento bien, he probado y no tengo molestias, con lo que cuando el entrenador me precise quiero estar. Vengo a competir".

Por su parte, Kenan Kodro aseguró que sabe de buena tinta qué es el Real Zaragoza. "Conozco muchas historias del Real Zaragoza y sé que es un club histórico y muy tradicional. He visto a mi padre jugar aquí, yo también he jugado en La Romareda varias veces", afirmó el ariete, que se mostró el más optimista de todos los nuevos fichajes: "Creo que el Zaragoza es un equipo que tiene que estar arriba. Creo que se está construyendo un proyecto muy ilusionante con gente joven y experimentado. Creo que es una mezcla para poder hacer un año bonito y por qué no soñar para poder conseguir algo importante".

Sobre su tipo de juego, Kodro aseguró dijo que "soy un perfil 9, diferente a los delanteros que tenemos aquí. No tengo problema en jugar solo o acompañado en punta, sí que es verdad que depende del equipo pero no tengo problema en jugar solo o con un compañero". El futbolista no quiero ponerse ninguna cifra anotadora. "Nunca he sido de hablar de goles, lo que sí puedo prometer es trabajar y darlo todo. Eso no va a faltar seguro", subrayó.

El que llegó sobre la bocina fue Martín Aguirregabiria, que espera encontrar en el Zaragoza la continuidad que le está faltando últimamente: "He tenido que estar entrenando solo, con indicaciones de profesionales para estar lo mejor posible. Ha sido un verano atípico para mí pero me he preparado bien y estoy listo. Vengo a ser yo, a intentar ayudar al equipo y los compañeros y cuando el entrenador decida que ha llegado mi momento yo voy a estar disponible. El último año fue complicado porque a nivel deportivo sufrimos mucho, pero acabo siendo mejor futbolista. En los momentos malos debes aprender y creo que he madurado mucho".

Ya ha debutado con el Real Zaragoza, pero Insua también fue presentado este jueves. "En breve se podrá ver mi mejor versión. La competición te da mucho, pero completar entrenamientos y conocer los compañeros es importante y en pocas semanas voy a estar al cien por cien. Sobre lo que pide el técnico a los futbolistas, Insua dijo que "Gabi quiere que seamos un equipo sólido, un equipo al que le generen pocas ocasiones y eso es lo que está buscando el entrenador. Tenemos un equipo con mucho talento ofensivo y está claro que si tenemos solidez y juntamos esas dos cosas podemos ser un equipo competitivo que puede hacer las cosas bien. Si podemos tener las dos cosas será una gran temporada", analizó.