Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza
El director deportivo comparece ante los medios
El director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, comparece ante los medios para hacer balance del mercado de fichajes y presentar oficialmente a los fichajes del último día. El club blanquillo cerró la ventana de incorporaciones en verano con 12 incorporaciones -Adrián, Andrada, Tachi, Radovanovic, Insua, Aguirregabiria, Pomares, Akouokou, Sebas Moyano, Valery, Paulino y Kodro- casi tantas como salidas (13).
De esta manera, la plantilla zaragocista quedará, al menos hasta enero, con 25 jugadores, dos por puesto, y Saidu de parche y con el centro de la defensa como presumible talón de aquiles.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Paul Akouokou, Dani Cárdenas y la traca final de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Akouokou, el gran deseado, ya es jugador del Real Zaragoza
- Pejiño no saldrá de Las Palmas y no llegará al Real Zaragoza
- Akouokou vuelve a marear la perdiz
- El Real Zaragoza se da tiempo para ejecutar la opción de compra sobre Saidu