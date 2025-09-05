Los fichajes del Real Zaragoza: como el buen vino

El Real Zaragoza ha hecho una gran limpia en su plantilla durante este mercado estival con hasta 12 nuevos fichajes que ya están bajo las órdenes de Gabi Fernández. La consigna del perfil de jugadores que había que traer la tenía muy clara sabiendo que primaba la experiencia por encima de todo y así ha sido en casi todas sus contrataciones. Entre los nuevos integrantes del equipo blanquillo suman una edad media de 29 años, lo que muestra a las claras que el mercado del equipo se ha centrado en firmar futbolistas con presente y que vayan a rendir desde el primer momento.

De estas incorporaciones el más joven es Adrián Rodríguez, que con 24 años es de las pocas elecciones de Indias que no cuenta con experiencia, y precisamente el de mayor edad es su principal competidor, Esteban Andrada, el meta argentino, de 34 años, es la apuesta más caduca de la dirección deportiva, aterriza en forma de cesión, buscando que el ex de Rayados rinda desde el primer momento con la camiseta blanquilla.

En la zona defensiva es donde más cambios ha habido respecto a la pasada campaña. Martín Aguirregabiria fue el último en llegar y a sus 29 años es un jugador que viene a cumplir ese rol de lateral que conoce la categoría al dedillo para ser competencia directa de un inexperto en ella como es Juan Sebastián. Mismo tipo de fichaje fue Carlos Pomares (32 años) al llegar al equipo para doblar la posición del lateral izquierdo. En los centrales ha habido una revolución total con tres nuevas llegadas siendo Tachi (27 años) el más joven de todos, ya que tanto Radovanovic como Insua tienen 31 años. Los tres son defensas de un perfil parecido y, con más o menos años en ella, los tres ya conocen perfectamente la categoría.

El sueño de Txema Indias se cumplió en el cierre de mercado con la llegada de Akouokou (27 años) que cubre la necesidad imperiosa de Gabi de tener un pivote físico. Tanto del director deportivo como el técnico confían en que será un jugador vital en este Real Zaragoza. En bandas llegaron desde el Real Oviedo Moyano y Paulino, ambos de 28 años. Los extremos venían de una temporada sin mucho protagonismo en el conjunto carbayón e Indias aprovechó la ocasión para hacerse con sus servicios sabiendo que pueden ser diferenciales.La posición del punta era una urgencia, sobre todo, en busca de un delantero que fuese de un perfil más tradicional y para cumplir ese papel ha llegado Kenan Kodro. El atacante bosnio (32 años) asumirá ese rol a la perfección.

El mercado del Real Zaragoza demuestra que se buscaban jugadores que hubiesen demostrado nivel en la categoría y fuesen certezas en vez de apuestas, porque al final solo tres fichajes (Akouokou, Adrián Rodríguez y Andrada) no saben lo que es jugar en Segunda, por lo que los experimentos no estaban dentro de la planificación deportiva y los perfiles experimentados es lo que ha primado en las contrataciones.