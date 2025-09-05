Gabi Fernández: "El Real Zaragoza ha fichado a los mejores jugadores que podía traer"

El periodo de fichajes se ha terminado y el Real Zaragoza ha traído a un total de 12 jugadores en una renovación total de la plantilla. El equipo ya está cerrado y con estos futbolistas Gabi Fernández va a tener que competir, mínimo hasta enero, y el técnico opina que el mercado del club ha sido inmejorable. "Creo que hemos fichado a los mejores jugadores que podíamos traer teniendo en cuenta cómo se ha ido moviendo el mercado. Hemos hecho las incorporaciones que teníamos en mente y estoy muy contento, creo que vamos a tener una competencia interna que nos hará mejorar a todos. A partir de ahí hay que trabajar, competir y hacer que el Zaragoza sea un equipo competitivo", afirma.

El comienzo de la temporada no ha sido el esperado, con un punto de nueve posibles y "ahora activamos el modo unión", aunque el técnico es consciente de que "estamos en un momento en el que necesitamos de todos y el hecho de no haber podido ganar ninguno de los tres partidos no ayuda. Confío plenamente en la ciudad de Zaragoza y en todo lo que rodea este club y vamos a luchar para que el equipo esté lo más arriba posible".

Pese a que en las tres primeras jornadas no le haya sonreído la suerte al Zaragoza, por el momento, es algo que no inquieta particularmente a Gabi, pero remarca que conseguir el primer triunfo de la campaña sería muy importante para todo el grupo. "Las victorias siempre son necesarias y todavía quedan muchos puntos por jugarse. No estoy nervioso, pero está claro que me gustaría estar con más puntos y las coyunturas que hemos tenido nos ha llevado a no ganar ningún partido, y ojalá que el encuentro de mañana sea una liberación para todos", comenta.

Una de las cosas que más ha sorprendido ha sido que en los tres primeros enfrentamientos el técnico madrileño ha cambiado el sistema y para él esas diferentes variantes son muy importantes para acostumbrarse a diferentes momentos que se presenten en los partidos. "Lo que siempre se intenta es sacar el máximo rendimiento a los jugadores y para eso muchas veces hay que cambiar el sistema o posiciones para contrarrestar al rival. También creo que los chicos se tienen que adaptar a todo tipo de situaciones y esta variabilidad nos puede dar opciones", afirma.

Un rival muy físico

El Real Valladolid es uno de los equipos más difíciles de la categoría, algo que ya ha demostrado sin haber perdido en estas tres primeras jornadas y el técnico tiene claro que "quiero lo mismo que vi en los 60 primeros minutos contra el Andorra, pero son uno de los equipos con mejor físico de la categoría y vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel para poder hacerles daño".

Aunque, el principal escollo que va a tener el Real Zaragoza va a ser igualar el nivel físico del club vallisoletano. "Vamos a sufrir en los duelos y en esos momentos estar más unidos que nunca. Hay que tener muy claro cómo podemos hacerles daño y ojalá estemos más acertados de cara a portería para resolver el partido", subraya. Y uno de los jugadores que más puede aportar en este aspecto es Yussuf Saidu, el ghanés ha sido una de las pocas notas positivas del equipo y el técnico cree que "que tiene la capacidad de hacerlo bien en todas las posiciones, el otro día lo demostró contra el Castellón, pero hay que tener cuidado porque es un chico joven, con mucho margen de mejora, pero evidentemente se ha ganado ser un jugador importante para nosotros".

Y el entrenador madrileño tiene fe ciega en el trabajo que se está realizando y en sus jugadores y confía plenamente en todos ellos para levantar la situación. "Los veo muy bien a todos, con mucha confianza y creen en el cuerpo técnico. Al final, trabajar con un staff en el que confíen hace las cosas mucho más fáciles y creo que en el momento en el que estamos vamos a ir para arriba", concluye.