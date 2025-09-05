El Real Zaragoza va con todo contra el Valladolid

Ya no hay tiempo de esperas y Gabi Fernández lo sabe. En el último día de mercado el Real Zaragoza hizo cuatro incorporaciones (Paul Akouokou, Martín Aguirregabiria, Esteban Andrada y Kenan Kodro) para reforzar a una plantilla que lo pedía como agua de mayo y el técnico ha confirmado que "los cuatro están disponibles e intentaré llevarme a todos en la convocatoria" para el duelo de este sábado ante el Valladolid. Además, también asegura la presencia de Keidi Bare, que tras un mes de baja desde su lesión sufrida en el amistoso ante el Tarazona, no había podido estar en ningún encuentro, y la baja de Valery Fernández para este duelo porque el cuerpo técnico no quiere forzarlo.

“Son jugadores de muchísimo nivel. Esteban (Andrada) viene de jugar el Mundial de Clubs, Martín (Aguirregabiria) es el jugador con más partidos en Primera de la plantilla, Paul (Akouokou) nos va a dar mucha consistencia en el medio, algo que en estos primeros partidos nos había matado y Kenan (Kodro) es un goleador nato que ha marcado goles en todos los sitios en los que ha estado y es una referencia que se complementa con todos los perfiles que tenemos”, ha dicho el técnico sobre los cuatro últimos fichajes del equipo.

Otra de las novedades será Sinan Bakis, que después de su fichaje frustrado al Vanspor turco, Gabi también cuenta con él porque "es uno más de la plantilla", aunque su continuidad no está asegurada. "Mientras esté aquí voy a intentar sacarle el máximo rendimiento y si creo que nos puede ayudar lo utilizaré, aunque la puerta para él sigue estando abierta", comenta.