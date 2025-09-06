Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bazdar marca su primer gol con Bosnia

El delantero del Real Zaragoza aprovecha los 20 minutos que disputa en la goleada ante San Marino (6-0)

Samed Bazdar, durante un partido con la selección bosnia.

Samed Bazdar, durante un partido con la selección bosnia. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El delantero del Real Zaragoza Samed Bazdar marcó el cuarto de los seis goles que endosó este sábado la selección de Bosnia a San Marino (6-0) en partido clasificatorio para el próximo Mundial.

El punta, que saltó al terreno de juego mediada la segunda parte, se estrena así como goleador con Bosnia, que fue muy superior a su rival y que el día 9 jugará ante Austria.

TEMAS

Tracking Pixel Contents