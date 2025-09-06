Dani Gómez, Insua y Saidu, los mejores. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Real Valladolid
Moyano, Paulino y Pau Sans, de lo más flojo del conjunto aragonés
EL MEJOR
Dani Gómez
Listo |7| Se inventó un gol que debió ser el del triunfo. Combinó y peleó bien.
Adrián | 5 |
Exculpado. Otro gol encajado en el que poco pudo hacer. Evitó otro al final.
Juan Sebastián | 6 |
Valioso. Rinde donde le pongan y eso tiene un valor incalculable. Fijísimo.
Insua | 7 |
Valladar. Notable encuentro del central, que hizo raya. De lo mejor del equipo.
Radovanovic | - |
Lesionado. Solo duró cuatro minutos debido a un cabezazo que le dejó grogui.
Pomares | 5 |
Suficiente. Sin alardes, pero tampoco errores de bulto. Poca aportación ofensiva.
Saidu | 7 |
Indiscutible. Es fijo. Iba a ser pivote pero fue central. Valor seguro.
Guti | 6 |
Mejorado. Rinde más y mejor con un pivote al lado. Buen partido el del canterano.
Pau Sans | 4 |
Precipitado. Demasiados errores, incluida una tarjeta que le lastró.
Moyano | 3 |
Desconocido. Otro mal partido del extremo, que no dio una a derechas.
Paulino | 3 |
Deficiente. Otro que ha bajado mucho el nivel desde la pretemporada.
Akouokou (5). Sobrio.
Kodro (6). Útil.
Francho (5). Irregular.
Cuenca (6). Incisivo.
Soberón (5). Relegado.
Pinilla (6). Valiente.
