Dani Gómez, Insua y Saidu, los mejores. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Real Valladolid

EL MEJOR

Dani Gómez

Listo |7| Se inventó un gol que debió ser el del triunfo. Combinó y peleó bien.

Adrián | 5 |

Exculpado. Otro gol encajado en el que poco pudo hacer. Evitó otro al final.

Juan Sebastián | 6 |

Valioso. Rinde donde le pongan y eso tiene un valor incalculable. Fijísimo.

Insua | 7 |

Valladar. Notable encuentro del central, que hizo raya. De lo mejor del equipo.

Radovanovic | - |

Lesionado. Solo duró cuatro minutos debido a un cabezazo que le dejó grogui.

Pomares | 5 |

Suficiente. Sin alardes, pero tampoco errores de bulto. Poca aportación ofensiva.

Saidu | 7 |

Indiscutible. Es fijo. Iba a ser pivote pero fue central. Valor seguro.

Guti | 6 |

Mejorado. Rinde más y mejor con un pivote al lado. Buen partido el del canterano.

Pau Sans | 4 |

Precipitado. Demasiados errores, incluida una tarjeta que le lastró.

Moyano | 3 |

Desconocido. Otro mal partido del extremo, que no dio una a derechas.

Paulino | 3 |

Deficiente. Otro que ha bajado mucho el nivel desde la pretemporada.

Akouokou (5). Sobrio.

Kodro (6). Útil.

Francho (5). Irregular.

Cuenca (6). Incisivo.

Soberón (5). Relegado.

Pinilla (6). Valiente.