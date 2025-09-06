Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Zaragoza

Dani Gómez: "Tenemos que ver este empate como algo positivo"

El punta, autor del gol del Real Zaragoza en el partido ante el Valladolid, se centra en que "nos hemos puesto por delante ante uno de los rivales más fuertes de la categoría"

Dani Gómez celebra su gol quitándose la camiseta en el partido ante el Valladolid

Dani Gómez celebra su gol quitándose la camiseta en el partido ante el Valladolid / JAIME GALINDO

Hugo Franco

Zaragoza

Dani Gómez fue uno de los protagonistas del partido consiguiendo el único tanto del encuentro para el Real Zaragoza tras un gran robo a Meseguer y una buena definición. "Queríamos los tres puntos y lo hemos intentado hasta el final, pero creo que hay que verlo desde el punto de vista positivo", afirmó el punta después del duelo.

Pese a que el conjunto aragonés todavía no sabe lo que es ganar, el delantero se quiere centrar en que sacar un punto ante el Valladolid no es nada sencillo. "Nos hemos puesto por delante, aunque nos han empatado rápido, pero no habían encajado gol hasta este partido y es uno de los rivales más fuertes y va a estar en la parte alta de la tabla", concluyó.

