Gabi convoca a los cuatro últimos fichajes y a Bakis

Dicho y hecho. Los cuatro últimos fichajes del Real Zaragoza (Andrada, Aguirregabiria, Akouokou y Kodro) figuran en la lista de 23 convocados facilitada por el entrenador Gabi Fernández, que ya anunció en la previa su intención de citarlos a todos ellos a pesar de la lógica falta de ritmo de jugadores como Aguirregabiria, que lleva todo el verano entrenando en solitario.

En la citación también aparece, por primera vez en la temporada, Keidi Bare, un futbolista que todavía no ha tenido minutos con Gabi, ya que cuando llegó, el curso pasado, estaba lesionado y también cayó en pretemporada, lo que le hizo perderse las tres primeras jornadas. Recuperado ya del esguince de rodilla sufrido en el amistoso disputado en Tarazona, el albanés ingresa en una lista tambien con Marcos Cuenca y Sinan Bakis, que, a pesar de estar llamados a salir el último día del mercado, se quedaron, si bien la salida del turco aún no está descartada.

Hugo Pinilla, junto al meta Obón y al sorprendente Saidu, se mantienen como únicos integrantes de un filial que comienza la temporada este fin de semana. Jaime Sánchez, Calavia y Barrachina no están en una convocatoria integrada por: Adrián, Andrada y Obón (porteros); Radovanovic, Insua, Juan Sebastián, Pomares, Aguirregabiria (defensas); Saidu, Moya, Keidi Bare, Akouokou, Guti, Francho, Moyano, Paulino, Cuenca, Pau Sans, Pinilla (centrocampistas) y Dani Gómez, Soberón, Kodro y Bakis (delanteros).